Две министерства готвят затягане на ТЕЛК

800 000 българи с ТЕЛК буди доста въпросителни, смята социалният министър Борислав Гуцанов

Днес, 12:01
Борислав Гуцанов обяви приоритетите си за бюджет 2026.
Двама министри - на социалната политика и на здравеопазването, вече обсъждат мерки за затягане на системата за медицинска експертиза. Това става ясно от участие на социалния министър Борислав Гуцанов в предаването на БНТ "Интервюто".

„Ние имаме 800 000 българи с решения от ТЕЛК, което буди доста въпросителни. Трябва да има противодействие, ако има злоупотреби. Това ще помогне хора, които имат реална нужда, да получат повече“, обясни социалният министър. В последните години системата на ТЕЛК и НЕЛК претърпя поредица от големи промени - първо бяха затегнати процентите неработоспособност, които се дават за заболявания, след това бяха отново облекчени. В момента новоотпуснатите пенсии за инвалидност са такъв брой, че общият брой на пенсионерите се увеличава, вместо да намалява заради увеличението на възрастта и стажа. Наред с облекченията обаче никой от години не е правил одит на системата, само периодично наяве излизат случаи на измами и корупция сред лекари и пациенти.

Гуцанов анонсира и за какво ще настоява в следващия бюджет. „В момента успяхме да подпомогнем всички ученици от 1. до 4. и в 8. клас. Не е много голяма – 300 лева, но е помощ. Сега искаме да стане за всички от 1. до 8. клас“, обясни той. Другата тема е вечна за БСП - втората година на майчинството. „В момента през втората година от майчинството жените получават 780 лева. Моето предложение е сумата да бъде вдигната до 1100 – 1200 лева. В момента се взимат 50 на сто от тези 780 лева, ако майката се върне на работа. Нашето виждане е, че трябва процентът да бъде увеличен на 75 на сто от тези 1100“, казва Гуцанов. ПП-ДБ вече има внесен законопроект обезщетението да се вдигне на 100% при предсрочно връщане на работа.

