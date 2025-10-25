Проект предлага държавата да осигурява майките за здраве

Депутати от ПП предлагат държавата да поеме здравните осигуровки на майките по време на двете години майчинство, които им се полагат по нашето законодателство. Те са внесли в деловодството на Народното събрание законопроект с промени в закона за здравното осигуряване.
Текущите разпоредби принуждават работодателите да поемат разходи за хора, които не работят - тежест, която за микро, малкия и средния бизнес често е непосилна, мотивират се народните представители. Това, според тях, създава и дискриминация спрямо младите жени, защото често работодателите избягват да ги наемат на работа под натиска на бъдещи разходи.
Ако държавата поеме здравните осигуровки през периодите на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на дете до 2-годишна възраст, това ще облекчи и бизнеса, и ще осигури по-достъпна и по-сигурна среда за младите жени.
Очакваният ефект върху бюджета се измерва като 17 млн. лв. годишно, които обаче ще бъдат компенсирани от по-висока заетост, по-ниска сива икономика, и повече приходи от данъци и осигуровки, смятат от ПП.