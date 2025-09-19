Медия без
Няма да има отстъпки от новите правила за майчинство

Министър не смята за редно майките от земеделските проекти да ползват пълно обезщетение, докато работят

Днес, 06:00
Социалният министър Борислав Гуцанов смята, че няма дискриминация на майките, които са земеделски производители.
Изключения от новите правила за ползване на обезщетения за майчинство няма да има, въпреки надигналите се възражения от земеделски производители, че те ги принуждават да избират между субсидиите и парите от НОИ. Това се разбира от отговор на социалния министър Борислав Гуцанов на парламентарен въпрос от Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ.

От 1 юли т.г. обезщетения за бременност и майчинство и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може да се получават, ако човек работи по втори трудов договор. Промяната цели да затвори вратичка, от която се възползваха много семейства - майката сключва втори договор, често със същия работодател, и така получава и заплата, и пълно обезщетение от НОИ. Възможно е да се получава едновременно заплата и обезщетение, но в тези случаи майката получава 50% от обезщетението.

Земеделските производители обаче имат проблем с новите правила, тъй като по редица програми не може да прекъсват работа, а на практика при майчинството това е наложително. По линия на "Млад фермер", например, биопроизводителите имат 5-годишен ангажимент по сертифициране и поддържане на биопроизводството. Прекратяването на дейността преди изтичането на договорните срокове при тях води до санкции, т.е. майката не може да ползва майчинство заради условията на програмата, посочва във въпроса си депутатът от ПП-ДБ.

Отпуските за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст са целеви, предоставят се на родителите и осиновителите, за да полагат грижи за децата до определена възраст в семейна среда и заместват липсващия им доход, обяснява министър Гуцанов в отговор. За земеделските производители той посочва, че са им предоставени същите възможности за избор като на всички работещи - да получават парично обезщетение, когато не работят или да получават 50% от него, ако се върнат предсрочно на работа. Министърът посочва, че осигурителното законодателство не ограничава майките да продължат работата си по "Млад фермер" и да получават 50% от обезщетението. Въпреки че за него законът е пределно ясен, той обещава да проведе разговор с колегата си от земеделието Георги Тахов, за да се търсят възможности регистрацията като земеделски производител да не пречи на майките да ползват осигурителните си права.

От отговора на социалния министър се разбира, че затворената през юли вратичка се е използвала доста често. През 2024 г. 18 411 лица са упражнявали трудова дейност, докато са получавали обезщетение за майчинство. От тях 12 514 са работили при същия работодател, т.е. може да се предположи, че целенасочено са сключили допълнителен договор с него, за да заобиколят ограниченията на закона.

