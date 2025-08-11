Вече има недоволни от новите правила за майчинството

Проблемите с новите правила за майчинството през втората година на детето вече са налице. Българска асоциация "Биопродукти" изпрати отворено писмо до двама министри - на труда Борислав Гуцанов и на земеделието Георги Тахов, в което се оплаква, че майки, регистрирани като земеделски производители, са лишени от право на парично обезщетение за отглеждане на дете, въпреки че се осигуряват.

От 1 юли обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст вече не може да се получава, ако човек работи по втори трудов договор. Към тези правоотношения спадат и договорите за управление и контрол, за изборни длъжности, както и самоосигуряващите се, които се осигуряват за общо заболяване и майчинство, а също и земеделските производители. Промяната цели да затвори вратичка, от която сега се възползваха близо една трета от семействата, получаващи такова обезщетение - майката сключва втори договор и така получава и заплата, и пари от НОИ.

Промяната засяга обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (т.нар. ниско платено майчинство през втората година на детето), за осиновяване на дете до 5-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата/осиновителя. Досега такова ограничение имаше само за болничните и за първите 135 дни от обезщетението за бременност и раждане, което се изплаща през първата година на детето. Сега забраната вече покрива и остатъка от първата година на детето.

При земеделските производители обаче проблемът е, че тяхната работа не прекъсва по време на майчинството. При сертифицираните био производители пък има и още една пречка - те не могат да прекратят дейността си, тъй като тогава ще трябва да възстановят всики получени средства в рамките на 5-годишния си ангажимент.

Тези майки са изправени пред невъзможен избор - да прекратят дейността си, за да получат социална защита, или да продължат работа и да се откажат от обезщетението, посочват от асоциацията. Подобна е ситуацията и с жените, участващи в интервенцията „Млад фермер" - при тях поетите инвестиционни ангажименти не търпят прекъсване, без това да води до финансови санкции. Следва да се има предвид, че когато са поемали ангажимент или подписали договор по проект, те не са можели да знаят, че законови промени ще ги поставят в такава ситуация, отбелязват от организацията. Това решение по никакъв начин не стимулира и не мотивира младите семейства да се занимават със земеделие, тъй като ги поставя пред дилемата майката да остане да отглежда детето си или да продължи с ангажимента си към проектите в своята земеделска дейност, пишат те до министрите.

Според асоциацията промените противоречат на основни цели на Общата селскостопанска политика (ОСП) - насърчаване на младите хора в земеделието и подобряване на възрастовата структура в сектора. Оттам подчертават, че трябва да се има предвид спецификата на труда в земеделието - сезонност, липса на фиксирано работно време, висока степен на несигурност по отношение на доходите. Повечето анализи на ситуацията в земеделието в Европа сочат, че доходите на земеделските стопани са много под средните за работещите и са зависими от редица фактори - климатични, пазарни и др. Приравняването на условията за получаване на обезщетение за отглеждане на дете с тези за наети лица по трудов договор е нецелесъобразно и социално несправедливо, коментират производителите.