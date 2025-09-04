Медия без
Започна наддаване за по-високи майчински

ПП-ДБ предложи майката да получава пълно обезщетение от НОИ, ако се върне предсрочно на работа

Днес, 05:28
Дебатите по бюжета ще са трудни заради ударно нарасналите разходи.
С началото на есенния политически сезон, парламентарните сили започнаха наддаването за социалните плащания на бюджет 2026. ПП-ДБ обаче изпревари всички с проект на промени в Кодекса за социално осигуряване за по-добре платено майчинство. 

Предложението на Асен Василев, Венко Сабрутев, Лена Бориславова, Николай Денков и колегите им предвижда при връщане на работа предсрочно майката да получава 100% от обезщетението от НОИ, вместо 50%, както е сега. Промяната се предлага и за двете години на детето - обезщетението за бременност и раждане през първата година, и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (т.нар. нископлатено майчинство).

Така ще се създадат икономически стимули за по-бързо възстановяване на работната сила, мотивират се вносителите. Увеличаването на обезщетението ще е стимул за по-бързо влизане на майките на трудовия пазар, смятат те. И уверяват, че промяната няма да доведе до по-големи разходи за бюджета, а напротив - даже ще вкара приходи в бюджета, защото от работната заплата майките ще плащат данъци и осигуровки.

Социалният министър Борислав Гуцанов също обещава по-високо майчинство и помощи за раждане на дете. Тези два въпроса открай време са приоритет на БСП. Няма година, в която депутатите на Левицата да не опитат да увеличат обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, което напоследък се замразява на доста по-ниски нива от минималната заплата. Обратното води до абсурда обезщетението да надвишава трудовия доход, защото върху него не се дължат осигуровки и данъци. В момента например това обезщетение е 780 лв., а минималната заплата - 1077 лв. Тези дни министърът обяви, че целта на министерството е майчинските през втората година да станат около 1100-1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година

По отношение на стимула за връщане на работа, социалното министерство лансира преди няколко месеца вариант то да се увеличи от 50 на 75%. Тази седмица министърът говореше и за желание да се увеличат сумите за раждане на първо, второ и трето дете.

