Министър обеща 1100-1200 лв. майчински

Обещанията за бюджет 2026 вече са в ход. Социалният министър Борислав Гуцанов не е забравил стария приоритет на БСП да се увеличават парите за раждане на първо, второ и трето дете, както и майчинството през втората година на детето. Това ще са основните приоритети на министерството за бюджета за следващата година, коментира Гуцанов във Варна.

„Желанието на Министерството е майчинските през втората година да станат около 1100 – 1200 лева, колкото се очертава да бъде минималната работна заплата за следващата година, и заедно с това да се увеличи процентът, който се получава при връщане на работа. В момента обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст е замразено на 780 лева, а ако работят през втората година на детето, майките получават 50%. "Считам, че този процент рябва да стане поне 75%“, каза министър Гуцанов.

Министърът смята, че предложените мерки са икономически обосновани и при определени сценарии дори могат да генерират допълнителни приходи в държавния бюджет. „Ако се запази сегашното равнище на 780 лева и само 10% от майките отидат на работа, като увеличим процента от 50% на 75%, държавата не само че няма да даде допълнително средства, а напротив – ще получи 12,4 милиона в бюджета. Защото тези майки веднага започват да имат доходи и съответно плащат данъци и осигуровки“, поясни той. При увеличение на обезщетението и процента ще трябват само около 10 млн. лв. повече за обезщетения.

Гуцанов съобщи, че от 116-те сгради, които общините предложиха за решаване на кризата с домовете за възрастни, ще бъдат създадени около 10 нови дома. Обектите обаче още се обследват - те са бивши училища, детски градини и здравни заведения.