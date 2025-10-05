Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими

Бившият лидер на ПП Кирил Петков и съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов вече се подсъдими. Прокуратурата е внесла в Софийския градски съд делото за опит за принуда на бившия министър на електронното управление от кабинета "Денков" Александър Йоловски. Това видя "Сега" в деловодните регистри. Интересното е, че прокуратурата, която обичайно не пропуска да се похвали с внесени в съда дела, този път си замълча. Обвинителният акт е внесен на 1 октомври. Все още не е насрочено разпоредително заседание по делото, на което ще стане ясно дали то ще тръгне по същество, или ще бъде върнато на прокуратурата за отстраняване на пропуски.

Петков е обвинен в опит за принуда на Йоловски да извърши нещо против волята си. На 2 октомври 2023 г. в заведение в София той с агресивен тон казал на Йоловски, че трябва да съгласува задължително с Божидар Божанов действията си, когато предприема уволнения на хора, назначени от Божанов, както и всичко, което прави като министър, включително важните стратегически въпроси, провеждането на обществени поръчки и всякакви процедури по възлагане, твърди прокуратурата. Казал му, че всички важни решения трябва да взема след предварително одобрение на Божанов, както и да провежда ежеседмични срещи с него. Петков заплашил, че в противен случай ще има негативни последици за Йоловски в служебен и личен план, твърди прокуратурата.

Самият Йоловски получи охрана заради страховете си от Кирил Петков. А негов разпит странно изтече в медиите. Припомнете си го тук.

За Божанов пък прокуратурата твърди, че в периода от 20 май до 17 юни 2022 г. в София като министър на електронното управление и възложител на обществена поръчка, нарушил служебните си задължения по Закона за защита на класифицираната информация и по Вътрешните правила на министерството и предоставил на изпълнителния директор на ИА "Инфраструктура на електронното управление" флашка с файл с техническа спецификация, и указал тя да бъде използвана за провеждане на обществена поръчка за близо 18 млн. лв. Въпросната спецификация давала предимство на консорциум на търговски дружества при участие и класиране за изпълнител на обществената поръчка.

Запознати с делото коментираха преди време пред "Сега", че е учудващо, че Божанов не е разпитан за принудата на Йоловски, при все, че се твърди, че е бил с Кирил Петков, когато бившият министър е "притискан". Странно е също така, че между сочените престъпления на двамата не се прави връзка, но те продължават да са заедно в едно дело. Вероятно целта е това да омаловажи евентуалните показания на Божанов за натиска.

Когато Петков и Божанов получиха обвиненията си, след като се отказаха от депутатските си имунитети, им бяха наложени и гаранции от по 10 000 лв., които защитата им обжалва с мотива, че изобщо няма нужда двамата да бъдат с мярка за неотклонение, тъй като няма опасност те да се укрият, нито да извършат ново престъпление.Бившият спецсъдия Силвия Русева обаче потвърди гаранциите с мотива, че народните представители имат много връзки, могат да въздействат и да оказват влияние върху разследвания.

Известно е, че по делото има експертиза за Йоловски, която показала, че той страда от тревожно разстройство, настъпило остро със страхови изживявания, безсъние, болезнени мисли, прераснало в хроничен стрес и атопичен дерматит.

ПАРАЛЕЛ

В "Туитър" Божанов припомня, че прокурор по делото е Марина Ненкова, която наблюдава и други производства от обществен интерес - контрабандата в митниците, както и прекратеното дело по твърденията на Васил Божков за подкупи към Бойко Борисов и Владислав Горанов.

Божанов прави паралел между своя казус и делото за подкупите.

"По делото за подкупите към Горанов и Борисов, Ненкова разпитва Божков, Горанов и Борисов като свидетели. Божков казва, че им е давал 60 млн. подкуп. Горанов и Борисов отричат. Не са привлечени като обвиняеми, а досъдебното производство е прекратено, защото било "дума срещу дума". Нищо, че има и други свидетелски показания.

По делото срещу мен става друго - един притиснат свидетел е казал че съм му дал флашка. Аз не съм, но вътрешното убеждение на същия прокурор е, че не трябва да ме разпита, а направо да ме привлече като обвиняем и да внесе обвинителен акт. Нищо, че пак е дума срещу дума.

Явно вътрешното убеждение на прокурора не е нито вътрешно, нито убеждение", пише Божанов.