Божанов: Нов договор с "Майкрософт" е дългосрочен риск

Съпредседателят на "Да, България" и бивш министър на електронното управление Божидар Божанов смята, че сключване на нов дългосрочен договор с "Майкрософт" за държавната администрация е дългосрочен риск.

Преди дни правителството обяви. че ще има нова поръчка за продуктите на американската компания.

"Microsoft от много години предлага Office365 - облачен офис, при който Word, Excel и PowerPoint продължават да работят локално, но имат и функционалности за споделяне и колаборация, които пък изискват облачна интеграция. Предлага и централизирано управление на имейл. В частния сектор съм бил клиент на Office365 и той спестява много главоболия и налага много добри практики, вкл. във връзка с киберсигурността. Имам и негативен опит с поддръжката в Индия, която един месец не можа да разбере какво ги питам и накрая си призна, че имат бъг, но нетният резултат е безспорно позитивен", пише Божанов във “Фейсбук”.

Според него някъде тук идва проблемът.

Той се сблъскал с него като министър на електронното управление. "Майкрософт изисква всички потребителски акаунти да бъдат в облачната активна директория (AzureAD/Entra). Това означава цялата държавна администрация (десетки хиляди служители) да бъдат управлявани в облака на Майкрософт. Друг проблем са данните - Microsoft не предлагаше на правителствата възможността да контролират изцяло ключовете за криптиране на данните, което значеше, че Microsoft на теория има достъп до всички данни", твърди Божанов.

През 2022 г. като министър, той повдигнал "тези въпроси като проблем за България, защото от гледна точка на националната сигурност и суверенитета, е дългосрочен риск да отдадем толкова много контрол на компания от трета страна". Оттогава "Майкрософт" били въвели повече възможности за криптиране на данните от правителства - през 2025 г. въведоха поддръжка за хибридни среди с държавна инфраструктура, което е стъпка в правилната посока.

"На този фон, обаче, идва проблемът е международния наказателен съд в Хага. След като Тръмп санкционира съда в Хага, достъпът до имейла (в Office365) на главния прокурор към съда е бил спрян. "Майкрософт" първо не коментира, а после отрича да са правили нещо нередно. Но каквато и да е реалната ситуация, администрацията на САЩ разполага с инструменти да наложи определени действия на американските технологични компании", пише депутатът.

По негово мнение и в този контекст "дългосрочното обвързване на държавата с външен доставчик на такива централни услуги, без възможност и подготовка за миграция в рамките на часове, е доста рисково". "Както от гледна точка на достъпа до данните, така и от гледна точка на наличността на услулгата - ако някой може да спре от днес за утре достъпа до ключова услуга по политически причини, това е проблем", смята Божанов.

Той обяснява, че Германия отдавна е осъзнала този проблем, поради което е създала Център за цифров суверенитет (ZenDIS), който разработва продукти, които немската администрация ползва и чрез които не зависи от външни доставчици. След гореописания инцидент, Международният наказателен съд в Хага мигрирал от Office365 към openDesk на ZenDIS, който е изцяло с отворен код.

"Нека горното да не се чете като обвинение към американските компании - не че нямам технологични критики към тях, но те предоставят добри продукти, които за съжаление никоя европейска компания не е успяла да развие и наложи в такава степен. Но от гледна точка на дългосрочните рискове и на новата ситуация, в която партньорството между САЩ и Европа е поставено под въпрос от Белия дом, следва да оценяваме внимателно и технологичните си решения", пише Божанов.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

На заседанието си на 9 януари т.г, Министерският съвет възложи на министъра на електронното управление да проведе обществена поръчка за осигуряване на продукти на „Майкрософт“ за нуждите на държавната администрация.

Според официалното съобщение на МС, "решението е необходимо с оглед гарантиране софтуерната осигуровка на държавната администрация, предоставяща безплатни актуализации към нови версии, разширена техническа поддръжка, обучения и планиране на внедряването, както и достъп до критични актуализации за сигурност".

"Предвид наличните технологични и организационни алтернативи, целесъобразно е администрацията да премине към утвърдения от „Майкрософт“ модел за „модерно работно място“. Моделът осигурява съвременна, мобилна и сигурна технологична платформа, която позволява както централизирано управление на информационните ресурси, така и ефективна комуникация и сътрудничество между различни звена на администрацията. Чрез прилагането му се постига по-висока сигурност, оперативна ефективност и съответствие със съвременните стандарти за управление на ИТ среда в публичния сектор, като същевременно се създават условия за устойчиво развитие и модернизация на вътрешните процеси", обяснява правителството.