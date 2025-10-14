Депутати внесоха проект за премахване на удостоверенията за наследници

"Предложихме отпадане на удостоверенията за наследници. С дигитализация и организационни мерки вече няма да има нужда да се издават и представят такива удостоверения. Особено след като някой близък почине, последното нещо, което трябва да караме гражданите да правят, е да се редят по опашки и да се занимават с бюрокрация.". Това обяви в социалните мрежи депутатът и съпредседател на "Да, България" Божидар Божанов. Той и група народни представители от парламентарната група „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в Народното събрание изменения в Закона за гражданската регистрация, с които отпадането да се случи.

Въпросното удостоверение за наследници става основен документ след смъртта на наследодателя и се иска на много места - от общини, през държавни институции, банки, нотариуси, съдебни изпълнители, данъчни, енерго, парно и много други. На практика чрез този документ държавата чрез издаден от общината документ признава съответното лице за наследник, както и че то може практически да се ползва от имуществените права, които получава от наследодателя. От друга страна, точно с това удостоверение всеки може да се легитимира пред съответните държавни или общински органи.

От години не става ясно защо не се премахва това удостоверение и не се дава достъп до съответната система на общинската администрация, за да може всеки, който иска удостоверението да погледне дали съответното лице е наследник или не, а не да се полагат усилия и да се плаща за удостоверения..

Отпадат синият талон за шофьори и удостоверенията за семейно положение Отпада синият талон на автомобилите, както и удостоверенията за семейно положение и за задължения. Това обеща пред Bulgaria ON AIR министърът на електронното управление Божидар Божанов. Първо - отпадане на синия талон като такъв, от него няма нужда.

Затова сега се предлага, автоматично, след получаване на съобщението за смърт в системата, данните за наследниците да се актуализират в регистъра на населението и всяка институция, на която са ѝ нужни, ще ги събира служебно. А гражданите ще спрат да бъдат куриери на администрацията, смятат вносителите.

Според тях удостоверението за наследници е бюрократично усложнение, което идва в труден момент в живота на хората, то е напълно излишно и следва да бъде премахнато, като бъде заменено със служебна електронна справка от страна на всеки, който по силата на закон или подзаконов акт следва да обработва тази информация.

И удостоверенията за липса на задължения може да отпаднат Удостоверяването на липса на данъчни задължения на граждани и фирми да става само по електронен и служебен път между различните ведомства и доставчици на обществени услуги като банки, частни съдебни изпълнители и др.