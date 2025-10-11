Медия без
ДПС на Пеевски спечели изборите в Пазарджик, а ГЕРБ е шеста

Вотът за общински съветници бе невъобразим цирк

13 Окт. 2025Обновена
Пазарджик приковаха медийното внимание.
диян иванов
Пазарджик приковаха медийното внимание.

ДПС (абревиатурата на "Ново начало" за вота) спечели извънредните избори за общински съвет в Пазарджик. Партията взе 17.13% от гласовете. ПП-ДБ е втора с 11.75%, нататък: партия "Свобода" - 10.34%, БСП - 7.42%, ВМРО - 6.84%, а ГЕРБ остана с 6.16%.

"Свобода" е листа, оглавявана от Румен Димитров, бизнесмен и общински съветник до бившия кмет Тодор Попов. Самият Попов бе водач при ВМРО. Прави впечатление едва шестото място на ГЕРБ.

Още от подреждането: МИР - 3.86%, "Възраждане" - 3.8%, "Пряка демокрация" - 3.41%, "Напред България" - 3.38%, "Гергьовден" - 2.88%, "Величие"  - 2.87%, "Заедно за силна община" - 2.63%, "Бъдеще за Родината" - 2.33%, "МЕЧ - 2.21%, "Общество за нова България" - 2.06%, "Граждани за общината" - 2.04%, ИТН - 1.03% 

Действителните гласове - 94.82% Избирателната активност бе 35,09%.  До изборите се стигна, след като резултатите от 2023 г. бяха касирани заради множество нарушения.

 

МАНДАТИ И СЪВЕТНИЦИ

ДПС на Пеевски взе 8 места в 41-членния общински съвет. ПП-ДБ - 5, "Свобода“ - 4. По трима представители ще имат БСП, ГЕРБ, ВМРО. По двама - МИР, „Пряка демокрация“, „Възраждане“, „Напред България“, „Гергьовден“, „Величие“ (водач Атанас Павлов). По 1 място за „Заедно за силна Община“, „Земеделски народен съюз“ и „Бъдеще за родината“.

Новите съветни;и: БСП-Обединена левица - Руди Синапов, Лиляна Мърхова-Присадникова, Лазар Попов, „Величие“ - Атанас Павлов, Йордан Венчев, „Напред, България“- Йордана Темнилова, Илиян Порязов, „Свобода“ - Венцислав Андреев, Стоян Траянов, Георги Панушев, Иван Карабончев, МИР - Атанас Качаков, Калинка Минкова, „Заедно за силна община“ - Венелина Георгиева, Гинка Чолакова, ДПС - Анета Попова, Антон Николов, Петя Цветкова, Васил Велев, Десислава Тодорова, Райко Живков, Гергана Гергинчева, „Пряка демокрация“ - Милен Трифонов, Борислав Богословов, ПП-ДБ - Елисавета Георгиева, Георги Димитров, Ненко Чолаков, Петър Нгуен, Драгомир Рибаров, „Гергьовден“ - Борислав Павлов, Людмил Спасов, ГЕРБ - Антони Върбев, Борис Владов, Радка Кежева, „Земеделски народен съюз“ - Стойчо Гешев, „Възраждане“ - Христо Вълков, Ася Павлова Фиткина – Спасова, ВМРО - Кирил Андонов, Тодор Попов, Георги Георгиев.

 

ЦИРК

Гласуването се превърна в екшън. Цял ден вчера социалните мрежи бяха пълни с видеа с "лов на купувачи на гласове", "заловени" извършители, "граждански арести" - извършени от хора от различни краища на страната, дошли да съблюдават реда, недоволни, че полицията не си върши работата. Арена бяха ромските села край града, основно - Огняново. Самата полиция прати доста жандармерия и... не откри нищо нередно.

От избирателната комисия заявиха, че не са получили нито един сигнал за опорочаване на изборите. Иначе протоколите били пълни с грешки, но те били предимно невинни и в резултат на бързане, не умишлени. Полицията отчете 34 сигнала, 16 от тях - от Огняново. Но не съобщи колко преписки е образувала.

Голяма организация да "излови купувачите" направи партия "Величие", която бе активна на терен и 2 седмици преди това. Ивелин Михайлов бе днес на място. Един от сподвижниците му си носеше мегафон и озвучаваше случващото се. Лидерите на ПП-ДБ също бяха в района, и те алармираха за множество нарушения. 

Организацията на "Величие" рано сутринта по тъмно: 

ПП-ДБ с байрак:

Случилото се в изборния ден бе от чутовно по-чутовно:

Общинската избирателна комисия (ОИК) съобщи, че шеф на секционна комисия в село Мало Конаре се явил на работа с час и половина закъснение, защото е бил под въздействие на опиати. Секретарят на същата комисия не знаел какви са му задачите, нито дори коя политическа сила го е излъчила.

Екшън в магазин:

На телефон 112 бе подаден сигнал, че в Огняново граждани са спрели два автомобила, за които се твърди, че се ползват за купуване на гласове. Колите - "Порше" и "Ауди", а един от пътуващите избягал. На предното стъкло на единия от автомобилите е бил поставен стикер "Съюз на бившите командоси", показва излъчване от мястото във "Фейсбук" в профила на "Продължаваме промяната". Няма образувано досъдебно производство, съобщи на брифинг говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов. МВР разпространи по-късно съобщение, че в колите не са открити абсолютно никакви доказателства, че става дума за купувачи на гласове . Пътуващите били освободени. МВР допълни, че на мястото е имало много политически лица, включително "лидер на парламентарно представената партия, свързвана с туристически атракцион", както и "народен представител и кмет от друга политическа сила, също представена в българския парламент".

Всъщност случката касае автомобили, "арестувани" от хора на "Величие". Следва пристигане на полиция и около три часа суетене в опит да бъде отворен багажникът на една от колата. Струпалото се множество, което от време на време се кикоти, очаква в багажника да има нещо свързано с купуване на гласове. Подозренията са подплатени от това, че междувременно мъж, пред всички, необезпокояван от камерите и снимащите го телефони, е преброил пачки по 50 лв . За друг мъж от "изловената" група се твърди, че е избягал. Трети пък три часа стои в колата зад тъмните стъкла, не отваря нито вратата, нито багажника. На място идват и депутати от ПП-ДБ, самият кмет на общината Петър Куленски (ПП-ДБ). Накрая е намерен ключар, той отваря митичния багажник, но вътре.... някакъв сувенир и лепило за гуми.

В часовете след затваряне на секцията стана ясно, че в Огняново от 304 гласували 116 бюлетини са за ДПС. А, например, ПП-ДБ имат едва 13.

Кратка версия на екшъна в Огняново:

Широка версия:

Иво Мирчев (ПП-ДБ) звъни на шефа на пазарджишката полиция:

Караници:

Друг случай: "В секция 43 една жена, която се самоопредели като неграмотна, въпреки всичко взе бюлетина. Зачерта или там е направила каквото е могла зад паравана, излезе и докато секционната избирателна комисия търсеше в списъка, за да се подпише, каза "И кой сега ще дава 50-те лева?". Аз ѝ казах "Добре, елате сега да го намерим този, който дава 50-те лв". Намерихме го тук в двора - бяла, тениска, бели маратонки, черно яке, мъж той, разбира се, отрече и избяга от двора на училището", разказа наблюдател пред БНР.

Сцена, за която се твърди, че е на "граждански арестуван" купувач:

 
Още разправии:

"НЯМА ТАКИВА НЕЩА"

Не само полицията не откри нередности, но и ОИК. Към нея бяха подадени 15-тина сигнала в изборния ден, но проверките не установиха нередности. Така целият екшън си остана, просто... екшън.

 

Резултати от вота за ОбС в Пазарджик през 2023 г.:

Партия/Коалиция Гласове Проценти Мандати
Местна коалиция "НОВОТО ВРЕМЕ" 6 632 22.46% 10
КОАЛИЦИЯ ПП-ДБ 2 933 9.93% 4
ПП ГЕРБ 2 614 8.85% 4
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ 1 892 6.41% 3
ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА 1 769 5.99% 3
ДВИЖЕНИЕ НАШИЯТ ГРАД 1 417 4.80% 2
ВОЛЯ 1 327 4.49% 2
НДСП 1 314 4.45% 2
МК Земеделски народен съюз 1 311 4.44% 2
ВЪЗРАЖДАНЕ 1 304 4.42% 2
ПП Движение Напред България 1 168 3.95% 2
ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ 983 3.33% 2
Земеделски съюз Ал. Стамболийски 915 3.10% 1
Партия на ЗЕЛЕНИТЕ 890 3.01% 1
БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ 773 2.62% 1
