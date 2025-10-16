Медия без
В Пазарджик поне още седмица ще текат тайни пазарлъци

На първата сесия на общинския съвет ще се разбере има ли мнозинство

16 Окт. 2025
Сградата на община Пазарджик стана арена на национални проецеси.
диян иванов
Най-малко седмица още получи новият общински съвет на Пазарджик "да тъкми" мнозинство. Днес първата сесия бе насрочена от областния управител за следващия четвъртък, тогава избраниците ще се закълнат и гласуват за председател на органа. Обикновено именно при избора на председател става ясно мнозинството, предопределящо решенията в мандата нататък. Но не е задължително гласуването да доведе до резултат - възможно е "сглобката" да не бъде договорена за първата сесия, пазарлъците да продължат. Всичките тези процеси, съобразно българската традиция, текат далеч от прожекторите.

След редовния вот през 2023 г. председател на съвета в Пазарджик бе избран след няколко бурни безплодни заседания. Разноликият състав на органа в крайна сметка излъчи рехаво мнозинство с основна ос ГЕРБ - ПП-ДБ - БСП. То застана зад кмета Петър Куленски (ПП-ДБ), като БСП получи зам.-кмет, ГЕРБ председател на съвета.

Възможно е сега мнозинството въобще да не бъде прокметско. Интригата е свързана изглеждащата незаобиколима група на ДПС (Пеевски). Голям фактор са и хората на бившия кмет Тодор Попов. Предизборно те се бяха пръснали в няколко листи. Все още не е публично видимо колко, как и дали ще се съберат в съвета. Числеността на по-важните групи в 41-членния орган: ДПС - 8, ПП-ДБ - 6, "Свобода" (бизнесменът Румен Димитров) - 5, БСП - 4, ВМРО (Попов) - 3, ГЕРБ - 3.

Както е известно, на 12 октомври се проведоха извънредни избори в Пазарджик за местен парламент, след като вотът от 2023 г. бе касиран заради множество нарушения. Изборният ден бе изпъстрен с огромни скандали (купуване на гласове, "граждански арести"), но към момента този път не личи желание в партиите да обжалват (вероятно, защото тече средата на мандата). Резултатът нареди ГЕРБ едва шеста, което пък даде повод на Бойко Борисов да прехвърли темата на националния политически терен - искайки промени в изпълнителната власт.

