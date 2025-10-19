Демерджиев: Пеевски пази вътрешния министър Даниел Митов

Илияна Димитрова "Борисов вече се държи като подчинен на Пеевски, а не равни един на друг при взимането на решения“, коментира бившият служебен МВР министър Иван Демерджиев.

Това, което се случи в Пазарджик, е генерална репетиция за следващите избори. Такава оценка направи пред БНР Иван Демерджиев, бивш служебен министър на вътрешните работи.

Той силно разкритикува и професионалното, и политическото ръководството на МВР, което не е направило нищо за противодействие на купуването и продаването на гласове на местните избори в Пазарджик.

„Видяхме опити за нелепи обяснения и как един човек се намира в автомобил, с пари и списъци с хора. Къде беше главният секретар на МВР Мирослав Рашков на изборите в Пазарджик? Не го видяхме на терен и не го видяхме да поема отговорност", каза Демерджив. И добави, че министър Даниел Митов също не е поел никаква отговорност.

Демерджиев заяви, че Даниел Митов не е подходяща фигура за вътрешен министър, но Пеевски е този, който го пази и не позволява Митов да напусне поста.

"Когато се провеждат избори само в един областен град, цялата система трябва да намери начин да противодейства на тези явления, с които се борихме в национален мащаб. С купуването на гласове се занимават хора, които в останалото време обичайно имат друга престъпна дейност. Те се набелязват достатъчно рано, обезпечават се с мероприятия, следи се тяхното движение, за да може да сме сигурни, че сме направили всичко необходимо да предотвратим тяхното включване в процеса по купуване на гласове", коментира Демерджиев.

Според него случилото се в Пазарджик ще бъде последвано и в почти всички други области, където областните полицейски шефове са назначени от Калин Стоянов - "един активист в редиците на партията на Пеевски", а също началниците на полицейските управления са подменени.

"В Пазарджик видяхме в действие т.нар. "МВР-Ново начало" – система, която вместо да противодейства на купения вот, или си затваряше очите, или съдействаше - къде мълчаливо, къде активно", каза бившият служебен министър на вътрешните работи.

Демерджиев смята, че целта след пресконференцията на ГЕРБ и монолога на Бойко Борисов е да се отстрани от управлението „Има такъв народ“. Според него БСП е готова да направи всичко, за да остане в управлението, а ГЕРБ и ДПС ще си оформят коалиция.

"Борисов вече се държи като подчинен на Пеевски, а не равни един на друг при взимането на решения“, коментира бившият служебен МВР министър.