ГЕРБ-Варна оглежда областната управителка за кандидат-кмет

Покрай сагата с Благомир Коцев ГЕРБ-Варна не само се стяга за извънредни кметски избори, ами и о(т)глежда кандидат - областния управител Андриана Андреева. Без някога да е била партийно лице или най-обикновен активист, от известно време тя посещава вътрешно-партийни сбирки - среща се с членове и симпатизанти, придружена от местните лидери на ГЕРБ. Досега тя имаше много слаби връзки с партийния актив, а практиката сочи, че при участието на "непопулярен" човек на избори, той най-първо следва да мине през срещи с актива.

За присъствието ѝ в понеделник на сбирка в район "Аспарухово" се разбра от снимки в интернет на представители на ГЕРБ, редом с други, без акцент върху Андреева. Както стана ясно от съобщенията, събранието е било посветено на вътрешен въпрос, без връзка с дейността на областната управа (свеждане на решения за имената в новото ръководство на района). Присъствието на Андреева липсва в информацията на ГЕРБ-Варна във "Фейсбук". Изречения и снимка за него се появи отначало в свързан с ГЕРБ профил, после бяха изтрити. Остана само кадър "между другото" на профила на бившия кмет Иван Портних. Като се добави фактът, че областната управителка вече проведе и други срещи с актива из града, неразгласени широко, става ясно, че се бяга от официална публичност - хем следва да се знае, хем не.

Не е сигурно, че във Варна ще има предсрочни кметски избори, както и че Андреева ще е кандидат, ако има. Срещу нея е налице и съпротива в ГЕРБ. Но всичко това значи, че е лансирана, сред вариантите е, а тя няма против. Засега е поставена добре пред "ДПС-Ново начало".

Андриана Андреева стана областен управител на Варна в правителството с премиер Николай Денков, от квотата на ГЕРБ при "сглобката". Професор правист, тя е дългогодишен водещ преподавател в Икономическия университет във Варна, член и на Академичния му съвет. Вузът пък е люпилня за кадри под грижата на евродепутата Емил Радев, също варненец. Досега Андреева не се е изявявала като типичен политик, приличаше на външен за родните политически нрави човек; въпреки правомощията си, не стана, а и не личеше да изгаря от желание да е острие на ГЕРБ-Варна при конфликтите с кмета от ПП-ДБ Коцев.