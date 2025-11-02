Медия без
Опожарени са три коли на служител на Главна инспекция по труда

Социалният министър Борислав Гуцанов го уверил, че всеки ще бъде защитаван

02 Ноем. 2025Обновена
Министерство на труда и социалната политика
Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика.

Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицейските служители веднага са се отзовали и работят по случая. 

Все още не са ясни причините за случая.

"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си!", заявил социалният министър Борислав Гуцанов. 
"С вас съм!", допълнил още той.

По-късно за случая съобщи и полицията, която обяви, че три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана, съобщиха от полицията в Монтана. 

Около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила, разказват от МВР.. 

Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на пожарната. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.

