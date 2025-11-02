Опожарени са три коли на служител на Главна инспекция по труда

Министерство на труда и социалната политика Борислав Гуцанов използва случая, за да обяви, че ще защитава служителите си

Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда в Монтана са били запалени тази нощ. Това съобщи Министерството на труда и социалната политика.



Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицейските служители веднага са се отзовали и работят по случая.



Все още не са ясни причините за случая.



"Разговарях с инспектора веднага, щом научих за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си!", заявил социалният министър Борислав Гуцанов.

"С вас съм!", допълнил още той.

По-късно за случая съобщи и полицията, която обяви, че три автомобила са били умишлено запалени тази нощ в Монтана, съобщиха от полицията в Монтана.

Около 01:19 часа на спешен номер 112 е получен сигнал за запален автомобил в Монтана. При огледа на местопроизшествието е установено, че около 00:15 часа в междублоково паркинг място са запалени три леки автомобила, разказват от МВР..

Трите коли са собственост на 41-годишен мъж от Монтана. Установено е, че се касае за умишлен палеж. Автомобилите са загасени от екипи на пожарната. Щетите са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство, посочват от полицията.