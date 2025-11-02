Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен

БГНЕС Бившият сарай на Ахмед Доган е вече в историята

Само за часове бившия сарай на Ахмед Доган на ул. "Стар Беловодски път" в столичния квартал "Бояна" беше напълно унищожен и буквално изравнен със земята.

Привечер в неделя багер влезе в имота и в понеделник сутринта от всички сгради и помещения няма вече и следа.

Още вчера се появиха първите съобщения, че багер е влязъл в сградата, в която години наред се помещаваше бившия лидер на ДПС. Националната телевизия пусна и видео, от което се виждаше, че вътре се руши здраво.

Собственикът на комплекса обяви, че извършва ремонтни дейности, за които има необходимите разрешителни.

Ахмед Доган може да загуби сараите си в Росенец Почетният председател на ДПС Ахмед Доган е на път да изгуби собствеността си над лятната резиденция в Росенец, която обитаваше дълги години.

В началото на лятото на миналата година, Доган по традиция напусна Боянския сарай и се пренесе в лятната резиденция "Росенец" край Бургас. После обаче той не успя да се върне в Бояна, тъй като собственика на комплекса в столичния квартал обяви, че договорът за наем е изтекъл и Ахмед Доган няма основания да ползва имота.

През април Доган се опита да се върне в комплекса на "Стар Беловодски път", но след няколко часа престой се наложи отново да го напусне.