АПС оплака разрушените сараи като "символ на свободата"

След разрушаването на бившата щабквартира на Ахмед Доган в Бояна, известна като "сараите", тази сутрин поддръжниците му обявиха това за атака срещу демокрацията и правовата държава и настояха демократично настроените граждани да протестират.

Сградата, намираща се на столичната улица "Стар Беловодски път", дълги години беше символ на силата и властта на Доган и водената от него ДПС. Сега обаче начело на партията е Делян Пеевски, а Доган беше принуден да напусне сараите, които се оказаха фирмена собственост, и сега бяха набързо разрушени под претекста, че се извършва ремонт.

Доганистите, събрани в парламентарната група "Алианс за права и свободи" (АПС), пуснаха истинска жалейка тази сутрин във Фейсбук. Те обявиха разрушаването на сградата за "ново, ужасяващо свидетелство за осъзнато, координирано и целенасочено действие срещу демокрацията в България, срещу устоите на гражданското общество и срещу принципите, върху които се гради правовата държава". "Този обект не беше просто сграда. Той беше жива институция – сърце на демократичната мисъл и политическата култура на нова България", жалеят от АПС.

Поддръжниците на Доган твърдят, че сараите са били "емблематична база за обучение на млади кадри на ДПС" и са били изградени "с труда, волята и вярата на поколения български граждани в правото, свободата и демокрацията". "Там се ковеше моралът на свободния политически процес – мястото, където демокрацията имаше дом", смятат те. И настояват за реакция от "всички последователи на идеите за права и свободи" - да изпратят протестни декларации до държавните институции, медиите, европейските структури и чуждестранните партньори на България, за да "изкрещим, че не ни е страх и няма да допуснем нова тоталитарна диктатура".

Засега от "ДПС-Ново начало" на Пеевски мълчат по темата.