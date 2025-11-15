Доган отново стана почетен председател

Година след като беше отстранен като почетен председател на ДПС от Делян Пеевски, Ахмед Доган получи същия пост, само че в друга партия – Алианс за права и свободи (АПС). Новата формация беше учредена днес от сподвижниците му, с негово участие, на събрание в столичния хотел Рамада. С тази политическа сила той ще си съперничи с бившия си подчинен Пеевски, който оглавява ДПС като едноличен лидер след партиен конгрес в края на миналата година.

Доган ще бъде почетен председател с оперативни функции, обясниха съмишлениците му на пресконференция след края на събранието. Те са заложени в партийния устав на АПС, който за момента не е публикуван. Иначе ръководството пада върху цели четирима съпредседатели - Танер Али, Севим Али, Димитър Николов и Хайри Садъков, и Централно оперативно бюро със 17 членове.

Планът на фракцията на Доган е да регистрира АПС в съда и около септември 2026 г. да проведе първа национална конференция на партията.

Тези детайли бяха споделени от Танер Али. Самият Доган не каза нищо по време на пресконференцията - по думите на Али, почетният лидер е прегракнал след като е говорил на събранието. "Не съм добре. Дори на самото събрание не съм бил повече от няколко минути. Моля ви", каза единствено Доган на настойчивите призиви от някои репортери да отговори на въпроси.

Присъстващи и отсъстващи

Бившият почетен председател на ДПС участва в събранието, заедно с част от депутатите на парламентарната група на АПС, като Танер Али, Димитър Николов, Севим Али, Хасан Адемов, Павлин Кръстев, Джейхан Ибрямов, Явор Хайтов. Присъстваха и лидерите на коалиционните им партньори – партиите СБОР на Николай Цонев и ЗНС на Румен Йончев, влизащи в състава на коалицията АПС, чрез която доганистите участват в настоящия парламент.

Други политици, които се очакваха на учредяването на партията, обаче липсват. Като евродепутата Илхан Кючюк, за когото дълго време се смяташе, че може да оглави новата формация, тъй като активно се противопоставяше на Делян Пеевски и неговата фракция при разцеплението в ДПС. Снощи обаче той обяви във Фейсбук, че е на международен форум в Канада и затова няма да се включи учредителното събрание.

"Като човек, който години наред е бил част от политическия живот, знам, че всяка нова партия може да има своя смисъл и истинска добавена стойност, само ако политиците ѝ се оглеждат в хората, от които искат доверие! Поглеждайки назад, всички трябва да си дадем сметка колко е важно този нов проект честно да оцени миналото — да потърси и признае грешките, да извлече уроците и с тях да продължи напред", казва Кючюк.

Той не пояснява какви са грешките, които очаква да бъдат признати, но добавя, че "не желая името ми да бъде спрягано за ръководни позиции в новия политически проект".

Същото обяви и бившият кмет на Кърджали Хасан Азис – приближен на Доган и влиятелна фигура в ДПС преди разцеплението. Азис написа във Фейсбук, че приветства новата партия, и обяснява, че върху него се упражнява натиск, който не иска да се прехвърли върху АПС.

"Моят избор е да поема атаките сам, както това се случва досега, отколкото те да се пренасят върху новата партия. Не бих желал увеличаващият се политически натиск да бъде в ущърб на новата формация заради мен и няма да присъствам на форума!", казва Азис.

Той споменава, че му е било предлагано да се включи в партийното ръководство, но отклонява поканата с мотива, че "отчитайки днешните политически реалности не бих могъл да приема номинация за ръководство в партията!".

Критичен отзив

Учредителното събрание предизвика критични реакции във Фейсбук групата "Аз подкрепям Ахмед Доган" - до неотдавна онлайн бастион на доганистите, а сега на практика отделен лагер, враждуващ с депутатите от АПС. Елван Атилла - един от модераторите, обвини Доган, че "тези добри хора дошли днес в София трябва да ви узаконят сделката".

"Вие искате да оцелеете индивидуално и стъпвате върху добрите намерения на тези хора дошли днес, но те как оцеляват и ще оцелеят вас не ви интересува. Всички те и ние се борихме за вас, но вие мълчахте една година, вие мълчахте 12 години и наложихте този модел, който ви го откраднаха и ви занулиха!!! Да,тръгвате от нулата, но времето не е във ваша полза - сделката е добри старини, а хората не ви интересуват!", пише гневно Атилла.