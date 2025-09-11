Доган направи първа стъпка към учредяване на партия

След като минаха близо 3 месеца, откакто обяви, че ще учреди нова партия , Ахмед Доган направи днес първата стъпка. С група сподвижници той сформира инициативен комитет, който да организира учредителна конференция на партия под името "Алианс за права и свободи – АПС", както сега се казва парламентарната група на верните му хора. Самият Доган ще участва в процеса, но засега отклонява въпроса дали официално ще оглави бъдещата формация.

Той и съмишлениците му дадоха пресконференция днес в София. Първият въпрос, който бившият (вече) лидер на ДПС засегна, бяха слуховете в социалните мрежи, според които здравословното му състояние е влошено. "Жив съм, здрав съм, не съм получил нито един инфаркт, нито един инсулт. Не ходя като блуждаещо пиянде наляво-надясно. Здрав съм", увери той журналистите.

За съперника си Делян Пеевски, който го изтласка от ДПС, Доган не пожела да говори с аргумента, че иска днешният ден да остане "чист, без замъгляване с други въпроси". Но отрече да се бои от могъщия си бивш съратник. "Ако се страхувам от нечие влияние, няма да бъда тук", отвърна той на журналистически въпрос.

Инициативният комитет се оглавява от депутата Танер Али, негов заместник е Димитър Николов, а Танзер Юсеинов е секретар. След многобройните дезертирания от кръга на Доган, сега Али обяви, че ще бъдат "много прецизни" при подбора на новите партийни кадри. "Това, което се случи, никой не го е очаквал от нас. Нашата партия беше открадната", каза той. Но допълни, че опитът, който натрупали от "вътрешните проблеми", ще залегне в новия партиен устав.

Предистория

Доган и приближените му бяха изключени от ДПС, след като в края на миналата година Делян Пеевски свика национална конференция на ДПС, която го избра за единствен председател на партията. Дотогава той споделяше поста с друг - Джевдет Чакъров, който водеше и парламентарната група на АПС. Чакъров обаче сключи мир с Пеевски , напусна доганистите и прекрати делото, което водеше за ДПС. Така последните легални препятствия пред Пеевски паднаха и през юли т.г. Софийски градски съд го утвърди като председател на ДПС.

Тогава стана ясно, че битката на доганистите за марката ДПС е окончателно загубена и те заговориха за нова партия. Преди това за същото настояваха друга група поддръжници на Доган, обединени около неговата Фейсбук група. Между тях и депутатите от АПС избухна конфликт , което повдига въпроса кои са хората, които сега ще застанат зад новия проект. От Фейсбук групата толкова се разочароваха от него, че открито говореха , че вината за овладяването на партията от Пеевски е негова. А днес администраторът на групата Елван Атилла написа: "Нова къща със стари материали не се строи."

Реакция

Скоро след пресконференцията дойде реакция от лагера на Пеевски. "Стари компрометирани фигури, претоплена манджа и откраднати идеи. От нас откраднати. Но има огромна разлика когато го правиш от сърце за хората и когато копираш. Няма кой да ви се върже вече .... Или както е правилно да се каже - Късно е либе за китка! А и спрете да делите, обърквате и внасяте отрова - ДПС е едно - обновено и върнато на хората", написа Игнат Денев, администраторът на Фейсбук групата "Делян Пеевски председател на ДПС".