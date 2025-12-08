АПС обяви тезата за етнически конфликт за "несъстоятелна"

Дълъг политически анализ за протестите и какво ще последва от тях публикува пресцентърът на АПС – наскоро учредената нова партия на Ахмед Доган. Текстът е подписан от "учредител на АПС", но щом излиза от името на пресцентъра, значи е смятан за представителен за възгледите на формацията, събрала хората, които Делян Пеевски прогони от ДПС.

Интересни са твърденията в анализа по отношение на повдигнатите в публичното пространство опасения за провокации на етническа основа. На практика в текста се отрича възможността от такива. "Въпреки предупрежденията и политически спекулации, тезата, че в България може да избухне етнически конфликт, изглежда все по-несъстоятелна, ако се погледнат реалните нагласи в обществото. България от десетилетия живее в модел на мирно съжителство между различни етнически групи – българи, турци, помаци, роми, арменци, евреи и други малцинства. Напрежението, когато се появява, често е резултат от конкретни социални проблеми или политическа употреба на темата, а не от дълбоки междуетнически разломи", пише в анализа.

По отношение на разликата между сегашния и предишни протести се отбелязва "огромната, непреодолима пропаст между управляващите и големия брой протестиращи". "Те са буквално от различни измерения и нямат почти никакви допирателни. Докато политиците от управляващото мнозинство са предимно лица от края на ХХ век — откъснали се от реалния живот, голяма част политици с многогодишен стаж, самозабравили се в комфорт и охрана, на улицата са предимно хора, родени след 1997 г. и най вече след 2000 г. Това е поколението Gen Z (Generation Z)", пише анонимният анализатор.

Според него "за поколение Z различието не е заплаха, а нормална част от обществото. Това допълнително намалява вероятността от етническо напрежение – те не възприемат "другия" като нещо чуждо, а като част от разнообразния социален пейзаж на България". Като положителен фактор изтъква и т.нар. български етнически модел, който поддръжниците на Доган приписват на него.

"Като цяло основното състезание се очертава между ГЕРБ, "Новото начало", ПП-ДБ и появата на нова алтернатива с очакваната партия на Румен Радев. Но протестите показаха, че има много голяма коалиция за Нормализация. Това би дало добра основа за търсене на Национален консенсус по конкретни реформи. Освен че ще върне дебатите по реалните проблеми на държавата, ще позиционира политическите партии и играчи", отбелязва се в анализа.