Екипажът на руския танкер край Ахтопол не иска да се евакуира

Десетчленният екипаж на моторен кораб "Кайрос", намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, е добре. Те разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях. Корабът, плаващ под флага на Бенин, е празен и няма товар на борда. Корабът не представлява опасност за околната среда. Това съобщи Румен Николов, главен директор на ГД „Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация” на брифинг по-рано днес, предава БГНЕС.

Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.

Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.

Ситуацията се следи постоянно от ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция” е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му. ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд.

Танкерът "Кайрос" - един от двата кораба, които бяха ударени от украински морски дрон „SEA BABY“ в Черно море, бедства край Ахтопол. Според очевидци, танкерът е на три километра от фара на града.

ИА “Морска администрация” заедно с ГД “Гранична полиция” и Военноморските сили изпълняват операция по спасяване на плавателния съд, навлязъл в териториалните води на Република България. "Кайрос" бе поразен от украински дрон край Босфора преди два дни. Танкерът е част от руския сенчест флот. "Кайрос" е с размери от 276 метра и тежи 150 хил. тона. Евакуация на екипажа не може да се предприеме заради лошото време и силното вълнение от 4 бала, съобщи БНТ.

КАКВО СЕ СЛУЧИ?

Танкер, плаващ под флага на Гана, е блокиран в Черно море до фара на Ахтопол. На борда му има 10 души екипаж. Заради лошото време в петък те не можеше да бъдат евакуирани.

"В петък около 12:15 часа танкерът навлезе от южна посока в нашите териториални води. Първоначално той не отговаряше на радиокомуникацията и на повикванията от българска страна. Но по-късно установихме комуникация. Екипажът спази разпореждането и пусна котва. В момента е стабилен на мястото срещу Ахтопол, но морето е бурно и не позволява извършването на спасителната операция в момента". Това заяви в „Събуди се” директорът на ГД "Гранична полиция” главен комисар Антон Златанов.

Кораб на "Гранична полиция" е разположен в базата в Созопол. Има готовност да тръгне заедно с инспектор от "Морска администрация", но се изчаква, тъй като времето в района все още е лошо и не позволява приближаване до танкера.

"При установяването на контакт на живо ще се направи опит на борда да се качат наши служители заедно с инспектора от "Морска администрация". Ако времето се успокои - това може да се направи в светлата част на деня. Ако не – в момента наблюдаваме танкера и с радиокомуникационната ни система, и с термокамери от брега. Той се вижда и с просто око. Наблюдаваме го и с радарната ни система и поддържаме комуникация с екипажа", каза Златанов.

Не е ясно въобще как танкерът се е озовал в български води. Подозира се, че турски влекач го е дърпал към Тузла, но по някаква причина влекачът прекъсва буксировката, изключва AIS и в момента се намира в Инеада. Възможно е това да е станало заради изключително лошото време в района.

В 16.35 часа корабът е пуснал котва на около една морска миля източно от Ахтопол и към момента движението му е спряно. Два влекача също са в пълна готовност за включване в операцията.

Службите продължават действията по оказване на помощ и обезопасяване на ситуацията. Неблагоприятните метеорологични условия в района силно затрудняват маневрирането и спасителните действия.

Областна администрация – Бургас обяви, че няма опасност от разлив.

През последните три години танкерът е плавал под имената Paros, Filikon, Katiuska, а Kairos се казва от август т.г. Танкерът е плавал под либерийски, панамски и гамбийски флагове. Официален собственик е китайска фирма, но е санкциониран като част от руския сенчест флот.