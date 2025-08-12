Финландия ще съди "Eagle S" за вандализъм

Финландия ще повдигне обвинения на капитана и екипажа на танкера от "сенчестия флот" на Русия "Eagle S" заради диверсия в Балтийско море.

Корабът "Eagle S" повреди подводни кабели в Балтийско море, напомня The Financial Times.

През 2024 г.финландските власти задържаха танкер "Eagle S", който напусна руското пристанище Уст Луга. Задържането е свързано с разследване на повреда на подводен кабел Estlink 2 между Финландия и Естония. Танкерът плава под флага на островите Кук и се твърди, че е превозвал петрол от Руската федерация до Египет. Корабът се счита за част от руския "флот в сянка".

Екипажът първо беше арестуван и след това освободен при условие, че няма да напусне Финландия. Сега те бяха обвинени в тежък вандализъм. Процесът може да започне през следващите няколко седмици, моряците са изправени до 13 години затвор.

Задържаните отричат обвиненията, като твърдят, че повредените кабели са извън териториалните води на Финландия, пише Politico.

През ноември 2024 г.в Балтийско море бяха повредени подводни оптични кабели между Финландия и Германия, както и между Швеция и Литва. По-късно НАТО обяви старта на мисията "Балтийски страж" за защита на критичната подводна инфраструктура в Балтийско море.