Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Финландия маха свастиката от знамената на ВВС

Днес, 14:09
Финландските ВВС имат на знамената си свастика от 1918 г.
Финландските ВВС имат на знамената си свастика от 1918 г.

Финландия ще премахне свастиката от знамената на своите Военновъздушни сили, за да не смущава съюзниците си в НАТО.

Символът се използва от 1918 г., дълго преди нацистка Германия и дълго време финландските военни настояваха, че той няма нищо общо с нацизма. Но за чужденците и партньорите от алианса свастиката се свързва основно с Третия райх, което е водело до неловки ситуации по време на събития.

Първите промени започнаха още през 2023 г. след присъединяването на страната към НАТО. Сега всички подразделения на Военновъздушните сили трябва да обновят символиката си, за да „отразяват по-добре настоящата идентичност“ на армията.

 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Финландия, свастика

Още новини по темата

Финландия ще съди "Eagle S" за вандализъм
12 Авг. 2025

Финландия отчете температурен рекорд от половин век
25 Юли 2025

Финландия освободи арестуван руски танкер
02 Март 2025

НАТО праща 10 кораба да охраняват инфраструктурата в Балтийско море
08 Яну. 2025

Финландската полиция конфискува и разследва руския шпионски танкер
28 Дек. 2024

Арестуваният руски танкер във Финландия имал шпионска апаратура
27 Дек. 2024

Финландия подозира саботаж с прерязан интернет кабел към Швеция
03 Дек. 2024

Финландия иска да забрани на руснаци да купуват имоти в страната
02 Септ. 2024

Непълнолетен откри стрелба в училище във Финландия
02 Апр. 2024

Консерваторът Александър Стуб е новият президент на Финландия
12 Февр. 2024

Финландски F/A-18 Hornet ще патрулират над България
10 Февр. 2024

Дясноцентристът Стуб води на първия тур във Финландия
29 Яну. 2024

Финландия затваря и последния ГКПП с Русия
28 Ноем. 2023

Русия протестира, че Финландия затваря границата си, без да я пита
20 Ноем. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Ще си го бием в главите този антикорупционен закон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар