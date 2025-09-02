Финландия маха свастиката от знамената на ВВС

Финландските ВВС имат на знамената си свастика от 1918 г.

Финландия ще премахне свастиката от знамената на своите Военновъздушни сили, за да не смущава съюзниците си в НАТО.

Символът се използва от 1918 г., дълго преди нацистка Германия и дълго време финландските военни настояваха, че той няма нищо общо с нацизма. Но за чужденците и партньорите от алианса свастиката се свързва основно с Третия райх, което е водело до неловки ситуации по време на събития.

Първите промени започнаха още през 2023 г. след присъединяването на страната към НАТО. Сега всички подразделения на Военновъздушните сили трябва да обновят символиката си, за да „отразяват по-добре настоящата идентичност“ на армията.