Израел: "Хамас" наруши споразумението

Армията отново блокира Газа

14 Окт. 2025
Израел реши да наложи санкции на "Хамас", след като терористичната организация не изпълни споразумението и не върна тленните останки на 20 от заложниците. Това трябваше да бъде сторено до полунощ вчера. 

Израел отговаря като затваря граничният пункт Рафа и хуманитарната помощ за Газа ще бъде драстично намалена. Трима израелски представители потвърдиха решението пред Ройтерс. 

Египетски екипи действат в ивицата Газа, за да издирят останките на израелските заложници, съобщиха източници пред катарската телевизия Ал-Арабия днес.

Противно на споразумението за прекратяване на огъня, договорено от Израел и "Хамас", от Газа бяха изпратени само 4 тела на 24-те починали заложници. Само 2 от телата са разпознати. На този етап не е ясно кога ще бъде извършено следващото прехвърляне на починалите заложници.

Източниците твърдят през израелските медии, че Дирекцията за заложници и изчезнали лица на израелската армия, оглавявана от генерал-майор Ницан Алон, има известна информация относно местонахождението на починалите заложници, погребани в ивицата Газа.

Вероятно Израел няма да прекъсне дискусиите с "Хамас", а вместо това ще се опита да разреши въпроса дипломатически, така че Израел да не изглежда да е нарушил договореното споразумение за прекратяване на огъня със заложници.

Освен това Израел няма да бърза да изпълни следващия етап от споразумението и да се изтегли от Газа - засега по договор ЦАХАЛ държи около 48 на сто от територията на ивицата. 

