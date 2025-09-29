Тръмп поиска да управлява Газа и обеща "вечен мир"

Белият дом публикува плана на президента Доналд Тръмп за прекратяване на конфликта в Газа. Той се състои от 20 точки. Израел е приел плана, "Хамас" - още не. По-късно външните министри на Египет, Турция, Йордания, Катар, ОАЕ и Саудитска Арабия обявиха в съвместно изявление, че страните им приемат плана.

Предложението предвижда незабавно прекратяване на военните действия, изтегляне на израелските войски от Ивицата и замразяване на военните действия в замяна на освобождаването на всички заложници.

Тръмп е дал 72 часа за освобождаване на заложниците, след като Израел приеме предложеното от него споразумение. След освобождаването на всички заложници Израел трябва да освободи 250 осъдени на доживотен затвор и 1700 жители на Газа, задържани от 7 октомври 2023 г.

След завръщането на всички заложници, членовете на “Хамас”, които обещават мирно съжителство и предават оръжията си, ще бъдат амнистирани. На членовете на “Хамас”, желаещи да напуснат Газа, ще бъде предоставено безопасно преминаване до приемащите страни.

Газа ще бъде временно управлявана от технократски, аполитичен Палестински комитет, отговорен за осигуряването на ежедневното функциониране на държавните служби и общините за жителите на Газа. Този комитет ще бъде съставен от палестинци и международни експерти, под надзора и контрола на нов международен преходен орган - Съвет за мир, председателстван от президента Доналд Тръмп. В него ще влезе и бившият британски премиер Тони Блеър. Този орган ще определи рамката и ще управлява финансирането за реконструкцията на Газа, докато Палестинската администрация не завърши програмата си за реформи.

Планът за икономическо развитие и възстановяване на Газа ще бъде създаден от експертна група, помогнала за създаването на някои от процъфтяващите съвременни градове в Близкия изток.

Ще бъде създадена специална икономическа зона с преференциални условия за страните участнички. САЩ ще сътрудничат с арабски и международни партньори за създаването на временни международни стабилизационни сили за Газа.

След подписването на споразумението в Газа незабавно ще постъпи международна хуманитарна помощ, включително за възстановяване на инфраструктурата.

Планът на САЩ не предвижда насилствено разселване на жителите на Газа. Всеки може да остане в Газа, а тези, които са напуснали ивицата, могат да се върнат.

“Хамас” и други групировки трябва да се съгласят да не участват под каквато и да е форма - пряка, непряка или друга, в управлението на Газа. Цялата военна инфраструктура, включително тунели и съоръжения за производство на оръжие, ще бъде унищожена.

Регионалните партньори ще предоставят гаранции, че “Хамас” и други групировки ще изпълнят задълженията си.

Израел обещава да не окупира или анексира палестински територии.





Тръмп заяви, че мирното споразумение за Газа вече е практически договорено. Израел се е съгласил с него. “Хамас” е единствената страна, която остана да се съгласи на мирното споразумение. "Ако откажат, Нетаняху ще има пълната ми подкрепа за унищожаването на “Хамас“, добави президентът на САЩ след среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Много сме близо, по-близо от близо... Говорим за бъдеще не само в Газа, но и за мир в Близкия изток“, заяви Тръмп, отбелязвайки, че страните в региона подкрепят плана и че той може да доведе до установяване на „вечен мир“ в региона.

"Хамас" получиха плана от представители на Египет и ОАЕ.

Извинение

В телефонен разговор с катарския премиер Мохамед Ал Тани израелският премиер Бенямин Нетаняху се извини за нарушаването на суверенитета на Катар и смъртта на един катарски гражданин, резултат от удара в Доха, съобщават Канал 12 и Axios.

Двамата са разговаряли в присъствието на президента на САЩ Доналд Тръмп. Вечерта на 29 септември Нетаняху пристигна в Белия дом за среща с Тръмп, чиято основна тема беше споразумение за прекратяване на войната в Газа.

Axios съобщава, че извинението на Израел за удара е било ключово условие Катар да възобнови преговорите с “Хамас” за споразумение за Газа.

Израелските военни извършиха въздушен удар в Доха на 9 септември. Израел го обяви за „целенасочен удар, насочен срещу висшето ръководство на терористичната групировка “Хамас“. Катар обеща да държи Нетаняху отговорен за удара.