"Хамас" върна на Израел телата на още четирима заложници

Днес, 08:02
Предадените тела до момента са 12 от общо 28
Предадените тела до момента са 12 от общо 28

Палестинското ислямистко движение "Хамас" предаде телата на още четирима загинали заложници. С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, става 12, отбелязва ДПА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела.  "Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Израел реши да отвори граничния контролно-пропускателен пункт "Рафах" между ивицата Газа и Египет, като позволи достъпа на хуманитарна помощ в анклава.  Израел е отменил планирани мерки срещу "Хамас", които са включвали съкращаването наполовина на допусканите камиони с помощи за палестинците в крайбрежната територия.

Процесът на идентификацията на телата може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкрива самоличността на предадените тела на мъртви заложници.

Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.

 

