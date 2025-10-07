"Хамас" обвързва изтеглянето на Израел от Газа с освобождаването на заложниците

Две години след атаката на 7 октомври, Израел и “Хамас” завършиха успешно втория кръг от преговорите за прекратяване на конфликта, които се водят в египетския курорт Шарм-ел-Шейх. Според "Ал Джазира", преговорите са стартирали положително в понеделник и е определена пътната карта, по която те продължиха днес. Преговорите са непреки - делегациите "разговарят" през посредници от Египет и САЩ.

Според Ал Джазира, втората сесия на преговорите между посредниците и делегациите се е съсредоточила върху картите за изтегляне на израелските войски и графика за освобождаване на пленниците. Делегацията на "Хамас" настоява да се свържат етапите на освобождаване на пленниците и етапите на пълно изтегляне на войските - т.е., освобождаването на последния заложник трябва да съвпада с последното изтегляне на ЦАХАЛ. "Хамас" иска международни гаранции за изтеглянето на израелските войници.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че преговорите за ивицата Газа вървят "много добре", а “Хамас” дава съгласие по "много важни" въпроси. В същото време президентът на САЩ отбеляза, че има червени линии в преговорите.

Делегацията на “Хамас” се води от Халил ал Хайя и Захер Джабарин, двама от оцелелите от израелския удар по Доха. Те са заявили пред посредниците, че продължаващите бомбардировки в Газа създават пречки за освобождаването на пленниците.

Израелският премиер Нетаняху проведе телефонен разговор с Владимир Путин - двамата са обсъдили ситуацията в Близкия изток и ивицата Газа. Руската федерация по време на войната оказа известно влияние върху “Хамас”, делегация на терористичното движение бе в Москва, а благодарение на това бяха освободени няколко заложници от Русия. Путин за пореден път е потвърдил пред Нетаняху, че Русия продължава да се придържа към позицията си - две държави и Палестина в границите от 1967 година.

Семейства и приятели на жертвите на нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу израелска територия на 7 октомври 2023 г. почетоха паметта на загиналите с минута мълчание тази сутрин

Нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г. беше "исторически отговор" на действията на Израел, заяви Фаузи Бархум, високопоставен представител на "Хамас", в деня, в който Израел отбелязва втората годишнина от тази атака, при която загинаха над 1200 души, предаде Франс прес. "Потвърждаваме, че операция "Потопът на Ал Акса" от 7 октомври 2023 г. беше исторически отговор на заговорите за ликвидиране на палестинската кауза", заяви Бархум във видеопослание, излъчено по катарската телевизия "Ал Джазира".