Започва битката за възстановяването на Газа

На Световния икономически форум в Давос зетят на президента на САЩ Доналд Тръпм Джаред Къшнър разкри пред публиката визията за следвоенна Газа. Представянето на "грандиозния план", което чуждестранните медии определиха като прибързано, се състоя веднага след подписването на хартата за Съвета за мир на американския президент. Несъмнено мащабът на задачата е огромен.

Това не е първият път, в който Къшнър представя амбициозна визия за Газа. През 2019 г. той председателства среща на върха в Бахрейн, озаглавена "От мир към просперитет", която предвиждаше търговско-туристически център в Газа и Западния бряг, където глобалният бизнес да се обедини и да процъфтява. Тогава обаче липсва политическа воля от участниците и плановете така и не се реализират.

Презентацията на Къшнър в Давос последва видео изказване на Али Шаат - палестинският инженер, избран за председател Националния комитет за администрация на Газа. Али Шаат на практика ще играе ролята на министър-председател на Газа. Той и неговите 11 министри започнаха работата си в Кайро, преди да се преместят в Газа, за да осъществи плана за спешна помощ.

Комитетът ще действа съгласно плана от 20 точки за възстановяване на Газа, който беше приет от Съвета за сигурност на ООН през ноември м.г. Съгласно резолюцията, комитетът е неполитически орган, отговорен за управлението и държавната администрация. Комитетът е възприел плана на Египет за реконструкция и възстановяване на Газа като основа за своята работа. Планът, лансиран от Кайро през март и приет от Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество (ОИК), беше приветстван от няколко международни участници, включително ЕС.

Али Шаат каза, че булдозери ще избутат

руините в морето, за да се създадат нови острови,

които ще отворят пространство за застрояване и туризъм. Международни партньори, твърди Шаат, са започнали да се свързват с комитета, за да предоставят подкрепа за началната фаза на подпомагане. Шаат също така подчерта създаването на възможности за работа чрез проекти за премахване на отломки и рециклиране в подкрепа на реконструкцията. Предвижда се инсталирането на мобилни заводи, които ще превръщат бетона от разрушените сграда в чакъл за нови пътища. Две години израелски бомбардировки, започнали в отговор на атаката на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г., доведоха до повреждане и разрушаване на над 80% от сградите в Газа. Според Шаат, основният проблем не е възстановяването на сградите и инфраструктурата - те са неспасяеми, а физическото освобождаване на градското пространство от милиони тонове бетон, метал и невзривени боеприпаси. Без тази предварителна стъпка, твърди той, плановете за прераждане на Газа са обречени да останат на хартия.

Първата фаза на плана е да се осигурят

временни жилища за хората,

чиито домове са били разрушени при израелскете атаки. Това ще съвпадне с възстановяването на основни услуги като образование и здравеопазване. В момента повечето семейства се укриват в ивица земя, която включва части от град Газа и по-голямата част от бреговата линия на Газа. Очаква се сглобяемите жилищни единици да бъдат докарани през контролно-пропускателния пункт Рафа по координиран план с Египет. Отварянето на граничния пункт е основен приоритет на комитета и е най-важната артерия на Газа за хуманитарна помощ, стоки от първа необходимост и движение на цивилни. Израел държи граничния пункт затворен, откакто пое военен контрол над него през май 2024 г., като позволява преминаването на ограничено количество хуманитарна помощ. Очаква се той да бъде отворен в неделя и през него ще могат да минават само хора.

Текат разговори за разполагане на полеви болници и медицински екипи от Египет, Палестина и други арабски страни и за евакуиране на 20 хил. ранени палестинци за лечение в чужбина, защото повечето болници и медицински центрове са разрушени по време на войната. По отношение на образованието, Шаат каза, че децата в Газа не посещават училище от близо две години и половина, което изисква интензивни програми за справяне с пропуските в обучението и реинтегриране на учениците в образователната система.

В Давос Джаред Къшнър показа как ще изглежда крайният резултат от "грандиозния план". По крайбрежието ще се простира туристическа зона, която ще бъде достатъчно дълга, за да побере 180 небостъргача, много от които вероятно ще бъдат хотели. Строителството ще се осъществява само по план - няма да се допуска хаос в застрояване.

Ще се създадат нови "градски ядра"

с висока плътност и много зелени площи. Ще бъдат интегрирани соларни панели във всяка нова сграда. Целта е Газа да стане първата територия в Близкия изток, която разчита на децентрализирана зелена енергия. Ще бъде разработено газовото хранилище Gaza Marine, което е на 20 км. от ивицата. Газохранилището представлява основен потенциален източник за палестинска енергийна независимост и икономическо развитие. Предвидено е да се използва технология за обезсоляване на морска вода като източник на питейна. Ще бъде възстановено летище "Ясер Арафат", разрушено през 2001 г. от израелските сили. Ще се създаде модерно пристанище.

Къшнър открои и два градски проекта, наречени

"Нова Рафа" и "Нова Газа"

В "Нова Рафа" ще бъдат построени над 100 000 жилища, повече от 200 училища и над 75 медицински заведения, каза той, като изрази надежда, че строителството ще бъде завършено в рамките на две до три години. "Нова Газа“ ще бъде център на индустрията с цел 100% пълна заетост. Компютърно генерирани изображения показват метрополис, силно наподобяващ градове от Персийския залив като Доха и Дубай с лъскави крайбрежни жилища и офиси.

През следващите няколко седмици на конференция във Вашингтон ще се обсъди как всичко това ще бъде платено. Къшнър заговори за плащания от правителства. Той също така призова частния сектор да се включи, обещавайки невероятни инвестиционни възможности. Планът изисква над 80 милиарда долара, които трябва да дойдат от международни донори (ЕС, САЩ, Катар, ОАЕ).

Противниците на идеята обаче веднага заподозряха, че в плана става въпрос за елиминиране на присъствието на палестинците. Номи Бар-Яаков, адвокат и експерт по разрешаване на конфликти, определи пред Си Ен Ен първоначалната концепция на съвета за преустройство на Газа като "напълно нереалистична" и индикация, че Тръмп говори за Газа от гледна точка на предприемач в областта на недвижимите имоти, а не на миротворец. Правозащитни групи твърдят, че дейностите по разчистване на развалините и разминиране не са започнали сериозно в зоната, където живеят повечето палестинци, защото Израел не разрешава навлизането на тежки машини. В презентацията си Къшнър говори за "модерно производство", "центрове за данни" и "индустриален комплекс", въпреки че не е ясно за какви индустрии става въпрос.

Към тези трудности се добавя и въпросът за политическата легитимност. Комисията, ръководена от Али Шаат, не е родена от избори, а от споразумение, постигнато с посредничеството на външни участници, предимно САЩ. Освен това демилитаризацията на Газа трябва да започне възможно най-рано, защото без сигурност никоя няма да иска да прави инвестиции. "Хамас" обаче не иска да се откаже от оръжията си без създаването на независима палестинска държава.