Нетаняху потвърди: Николай Младенов ще оглави новата власт в Газа

08 Яну. 2026
BGNES/EPA

Бившият български външен министър и дългогодишен дипломат на ООН Николай Младенов ще поеме поста генерален директор на т.нар. Съвет за мир – структура, предвидена в плана на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на огъня в ивицата Газа. Това съобщи израелският премиер Бенямин Нетаняху, цитиран от Асошиейтед прес.

Според плана Съветът за мир трябва да контролира дейността на ново технократско палестинско правителство – разоръжаването на „Хамас“, разполагането на международни сили за сигурност, по-нататъшното изтегляне на израелски войски и процеса по възстановяване на Газа.

Съобщението идва след среща на Младенов с Нетаняху и с израелския президент Ицхак Херцог в Йерусалим. Израелският премиер публикува информацията за назначението заедно със снимки и видео от разговора си с Младенов, като го определи като „назначения“ ръководител на органа, който ще следи изпълнението на втората, значително по-сложна фаза от примирието.

От американска страна засега няма официално потвърждение.

Назначението се разглежда като важен напредък в прилагането на мирния план на Тръмп, който зацикли след приключването на първия етап. Той доведе до спиране на двугодишните бойни действия в Газа, но последващата фаза дълго време не напредваше.

Очаква се по-късно този месец Белият дом да обяви и останалите членове на Съвета за мир, като Младенов ще бъде неговият основен представител на място.

 

