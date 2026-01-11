Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израелската полиция арестува началника на кабинета на Нетаняху

Местни медии свързват случая с изтичане на информация по време на войната в Газа

Днес, 15:42
Бенямин Нетаняху
EPA/BGNES
Бенямин Нетаняху

Израелската полиция съобщи в неделя, че е задържала високопоставен помощник на премиера Бенямин Нетаняху по подозрение за възпрепятстване на разследване. Местни медии свързват случая с изтичане на информация по време на войната в Газа.

Полицията не назова името на задържания, но вътрешни източници съобщиха, че става дума за Цахи Браверман – настоящ началник на кабинета на Нетаняху и определен за следващ посланик на Израел във Великобритания, съобщава БГНЕС.

„Тази сутрин високопоставен служител в канцеларията на министър-председателя беше задържан за разпит по подозрение за възпрепятстване на разследване“, се казва в изявление на полицията, като се уточнява, че заподозреният е разпитан.

Бившият съветник на Нетаняху Ели Фелдщайн твърди, че Браверман се е опитал да спре разследване, свързано с изтичане на чувствителна военна информация към чуждестранни медии по време на войната срещу „Хамас“ в Газа.

През септември 2024 г. Фелдщайн е предоставил класифициран документ на германския таблоид „Билд“, за което по-късно е бил арестуван и обвинен. Документът е целял да покаже, че „Хамас“ не е заинтересован от споразумение за прекратяване на огъня, както и да подкрепи тезата на Нетаняху, че заложниците, отвлечени при нападението на 7 октомври 2023 г., могат да бъдат освободени единствено чрез военен натиск, а не чрез преговори.

В интервю за израелската обществена телевизия Фелдщайн заяви, че Браверман е поискал среща с него малко след изтичането на документа и му е казал, че армията е започнала проверка по случая, като е уверил, че може да „прекрати“ разследването. В същото интервю Фелдщайн посочи, че Нетаняху е знаел за изтичането на информацията и е подкрепял използването на документа за мобилизиране на обществена подкрепа за войната. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бенямин Нетаняху, Израел, Газа

Още новини по темата

"Хамас" е готов да отстъпи властта в Газа
11 Яну. 2026

Нетаняху потвърди: Николай Младенов ще оглави новата власт в Газа

08 Яну. 2026

Израел призна Сомалиленд за независима държава
27 Дек. 2025

14 държави осъдиха новите планове на Израел за Западния бряг
25 Дек. 2025

Нетаняху поиска да бъде помилван от президента на Израел
30 Ноем. 2025

Израел удари с ракета лидер на "Хизбула" в Бейрут
23 Ноем. 2025

ООН подкрепи плана на Тръмп за Газа
18 Ноем. 2025

Израелският парламент прие законопроект за смъртно наказание за терористи
11 Ноем. 2025

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху
08 Ноем. 2025

Казахстан се присъединява към Авраамовите споразумения
07 Ноем. 2025

Израел получи тяло на заложник с български паспорт
31 Окт. 2025

Нетаняху нареди незабавни удари по Газа
29 Окт. 2025

Израел възобнови ударите по Газа
19 Окт. 2025

Израел: "Хамас" наруши споразумението
14 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?