Нетаняху поиска да бъде помилван от президента на Израел

Днес, 16:00
Тръмп и Нетаняху в Кнесета на 13 октомври
Израелският премиер Бенямин Нетаняху поиска от президента на страната Ицхак Херцог да бъде помилван, предаде Асошиейтед прес и БТА. Нетаняху е обвиняем по дело за корупция, което продължава да разделя израелското общество.

Канцеларията на премиера заяви, че Нетаняху е подал молба за помилване до правния отдел на администрацията на президента. Канцеларията на президента нарече молбата необичайна, носеща със себе си значителни последици.

Нетаняху е единственият действащ премиер в израелската история, който е съден, след като е обвинен в измама, злоупотреба с доверие и приемане на подкупи в три отделни дела, в които е обвиняем в размяна на услуги с влиятелни политически поддръжници. Той все още не е осъден по нито едно от тях.

Молбата идва седмица след като президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Израел да помилва Нетаняху.

Във видеозапис на изявление Нетаняху зави, че процесът е разделил страната и помилването му би помогнало за възстановяването на националното единство. 

Той също така заяви, че изискването да се явява в съда три пъти седмично е разсейващо и затруднява управлението на страната.

Искането на Нетаняху се състои от два документа – подробно писмо, подписано от адвоката му, и писмо, подписано от самия Нетаняху. Те ще бъдат изпратени до Министерството на правосъдието за становище и след това ще бъдат прехвърлени на правния съветник в канцеларията на президента, който ще формулира допълнителни становища.

