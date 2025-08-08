Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Израел реши да окупира милионния град Газа

Това означава изселване на населението

08 Авг. 2025Обновена
Военно-политическият кабинет на Израел обяви плана на Нетаняху за окупация на милионния град Газа
БГНЕС/ЕПА
Военно-политическият кабинет на Израел обяви плана на Нетаняху за окупация на милионния град Газа

Военно-политическият кабинет на Израел одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за поемане на контрол над град Газа. Това съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на високопоставен израелски служител. Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Решението е било взето след десетчасови консултации в Съвета за сигурност. Ynet пише, че началникът на Генералния щаб Еял Замир се е противопоставил на плана за превземане на Газа.

Преди заседанието на израелския кабинет по сигурността, което започна снощи и продължи през нощта, Нетаняху каза, че Израел планира да поеме контрола над цялата ивица Газа и евентуално да прехвърли администрацията на палестинския анклав на приятелски арабски сили, които се противопоставят на "Хамас".

Журналисти отбелязват, че въпреки че израелските власти официално говорят за „поемане на контрол“ над Газа, а не за окупация, на практика става въпрос именно за това.

Израелският кабинет на министрите е утвърдил пет принципа за прекратяване на войната, сред които са:

  • разоръжаване на групировката ХАМАС;

  • връщане на всички израелски заложници.

  • разоръжаване на целия Ивицата Газа;

  • установяване на израелски контрол върху сигурността в анклава;

  • и създаване на алтернативно гражданско управление, което не е свързано нито с ХАМАС, нито с Палестинската национална администрация (ПНА).

Това може да се окаже първата стъпка към пълна окупация на Ивицата Газа. Очаква се в резултат на израелската операция да бъдат изселени около един милион жители на Газа. Военните действия могат да продължат няколко месеца, но евакуацията на населението трябва да приключи до 7 октомври. Стотици хиляди палестинци напуснаха град Газа по заповед за евакуация през първите седмици на войната, но много от тях се завърнаха там по време на примирието в началото на тази година.

Както вече заяви Нетаняху, Израел не възнамерява да управлява Ивицата Газа, а иска да я предаде под контрола на „арабски сили“, които не са свързани с ХАМАС или ПНА.

Израелската армия многократно е обстрелвала град Газа и е извършвала там многобройни нападения, завръщайки се отново и отново в различни квартали, докато бойците на "Хамас" се прегрупират. Днес това е една от малкото части в ивицата Газа, която не е превърната в израелска буферна зона или поставена под заповед за евакуация.

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи.

550 бивши висши служители на израелските спецслужби изпратиха писмо до Тръмп
Над 550 бивши висши служители на израелските специални служби, включително бивши ръководители на разузнаването Мосад и службата за обща сигурност Шабак, изпратиха открито писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с призив да повлияе на правителството на Бенямин Нетаняху и
СЕГА
04 Авг. 2025

НЕГАТИВНИ РЕАКЦИИ

Британският премиер Киър Стармър определи като „грешка“ обявения от Израел план за „победа“ над Хамас в Газа.

„Решението на израелското правителство да засили офанзивата си в Газа е грешка и ние го призоваваме да преразгледа незабавно своето решение. Тази акция няма да допринесе по никакъв начин за прекратяване на конфликта, нито за освобождаването на заложниците. Тя само ще доведе до още по-големи кланета“, посочи Стармър.

 

Ръководителят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк също призова "планът да бъде незабавно прекратен.

„Той противоречи на решението на Международния съд, че Израел трябва да сложи край на окупацията си възможно най-скоро, да реализира договореното решение за две държави и да уважи правото на палестинците на самоопределение“, подчерта Тюрк.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Бенямин Нетаняху, Газа

Още новини по темата

Киър Стармър не се отказва да признае палестинската държава, но критикува "Хамас"
06 Авг. 2025

Нетаняху се обяви за война до пълна победа в Газа
06 Авг. 2025

550 бивши висши служители на израелските спецслужби изпратиха писмо до Тръмп
04 Авг. 2025

Студентка от Газа напусна университет във Франция заради антисемитски коментари
03 Авг. 2025

Дори арабските страни вече искат "Хамас" да се оттегли от властта в Газа
30 Юли 2025

Израел разреши доставки по въздух на храна в Газа
27 Юли 2025

Израел: Франция награждава терора
25 Юли 2025

70-годишна активистка искала да взриви Нетаняху
23 Юли 2025

Израел изиска от палестинците да напуснат централна Газа
20 Юли 2025

Сирия и Израел са договорили прекратяване на огъня
19 Юли 2025

Израел нанесе удари в Дамаск
16 Юли 2025

Израел е успял да рани и иранския президент с ракетен удар
13 Юли 2025

Нетаняху номинира Тръмп за Нобел за мир
08 Юли 2025

Германия планира киберкупол, подобен на израелския
29 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Привилегиите за синдиката на МВР миришат на корупция
ДИЯН БОЖИДАРОВ: В ход е ново политическо пренареждане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изстрелът на Пеевски срещу КПК е прицелен в ПП-ДБ
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар