Израел реши да окупира милионния град Газа

Военно-политическият кабинет на Израел одобри плана на премиера Бенямин Нетаняху за поемане на контрол над град Газа. Това съобщи кореспондентът на Axios Барак Равид, позовавайки се на високопоставен израелски служител. Решението, взето рано тази сутрин, бележи нова ескалация на 22-месечната офанзива на Израел, започнала в отговор на нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г.

Решението е било взето след десетчасови консултации в Съвета за сигурност. Ynet пише, че началникът на Генералния щаб Еял Замир се е противопоставил на плана за превземане на Газа.

Преди заседанието на израелския кабинет по сигурността, което започна снощи и продължи през нощта, Нетаняху каза, че Израел планира да поеме контрола над цялата ивица Газа и евентуално да прехвърли администрацията на палестинския анклав на приятелски арабски сили, които се противопоставят на "Хамас".

Журналисти отбелязват, че въпреки че израелските власти официално говорят за „поемане на контрол“ над Газа, а не за окупация, на практика става въпрос именно за това.

Израелският кабинет на министрите е утвърдил пет принципа за прекратяване на войната, сред които са:

разоръжаване на групировката ХАМАС;

връщане на всички израелски заложници.

разоръжаване на целия Ивицата Газа;

установяване на израелски контрол върху сигурността в анклава;

и създаване на алтернативно гражданско управление, което не е свързано нито с ХАМАС, нито с Палестинската национална администрация (ПНА).

Това може да се окаже първата стъпка към пълна окупация на Ивицата Газа. Очаква се в резултат на израелската операция да бъдат изселени около един милион жители на Газа. Военните действия могат да продължат няколко месеца, но евакуацията на населението трябва да приключи до 7 октомври. Стотици хиляди палестинци напуснаха град Газа по заповед за евакуация през първите седмици на войната, но много от тях се завърнаха там по време на примирието в началото на тази година.

Както вече заяви Нетаняху, Израел не възнамерява да управлява Ивицата Газа, а иска да я предаде под контрола на „арабски сили“, които не са свързани с ХАМАС или ПНА.

Израелската армия многократно е обстрелвала град Газа и е извършвала там многобройни нападения, завръщайки се отново и отново в различни квартали, докато бойците на "Хамас" се прегрупират. Днес това е една от малкото части в ивицата Газа, която не е превърната в израелска буферна зона или поставена под заповед за евакуация.

Разширяването на военните операции в Газа би изложило на риск живота на безброй палестинци и на около 20-те останали израелски заложници, като същевременно би изолирало Израел в международен план. Израел вече контролира около три четвърти от опустошената палестинска територия.

Семействата на заложниците, държани в ивицата Газа, се страхуват, че ескалацията на конфликта може да доведе до гибелта на техните близки. Някои от тях протестираха пред сградата, в която през нощта се провеждаше заседанието на кабинета по сигурността в Йерусалим. Бивши висши израелски служители по сигурността също се обявиха против плана, предупреждавайки, че Израел затъва в блато без значителни военни ползи.

НЕГАТИВНИ РЕАКЦИИ

Британският премиер Киър Стармър определи като „грешка“ обявения от Израел план за „победа“ над Хамас в Газа.

„Решението на израелското правителство да засили офанзивата си в Газа е грешка и ние го призоваваме да преразгледа незабавно своето решение. Тази акция няма да допринесе по никакъв начин за прекратяване на конфликта, нито за освобождаването на заложниците. Тя само ще доведе до още по-големи кланета“, посочи Стармър.

Ръководителят на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк също призова "планът да бъде незабавно прекратен.

„Той противоречи на решението на Международния съд, че Израел трябва да сложи край на окупацията си възможно най-скоро, да реализира договореното решение за две държави и да уважи правото на палестинците на самоопределение“, подчерта Тюрк.