Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Войници от Националната гвардия бяха простреляни край Белия дом

27 Ноем. 2025Обновена
x.com/Alec Lace

Двама войници от Националната гвардия на САЩ бяха застреляни непосредствено край Белия дом във Вашингтон, заяви губернаторът на Западна Вирджиния Патрик Мориси. Малко по-късно той заяви, че има "противоречиви данни" за състоянието на простреляните. Простреляните са живи, но са в критично състояние, информира ФБР. Не са ясни подробности за инцидента. Има заподозрян за стрелбата - той е ранен, задържан и транспортиран до болница. "Животното, което застреля бойците на Националната гвардия на САЩ, е сериозно ранено, но все пак ще понесе много тежко наказание", заяви президентът Доналд Тръмп.

Нападението на кръстовището на 17-та и I Street NW е станало от засада. Произведени са между 10 и 15 изстрела.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноем заяви, че двама членове на Националната гвардия са били простреляни. Видео от мястото на инцидента показва как се оказва помощ на двама мъже в униформи.

Ноем не сподели никаква информация за инцидента. Тя каза, че Вътрешна сигурност работи с местните правоохранителни органи, за да събере повече информация. 

Главният прокурор Пат Бонди и директорът на ФБР Каш Пател са били информирани за инцидента. 

Летище "Роналд Рейгън" във Вашингтон бе затворено. Белият дом беше затворен. Президентът Тръмп беше информиран за стрелбата, каза прессекретарят на Белия дом Каролин Левит. Президентът е в Мар-а-Лаго в Палм Бийч, Флорида, за празника на Деня на благодарността. 

🔴 BREAKING - NATIONAL GUARD SHOT!! ARMED SUSPECT! WHITE HOUSE LOCKDOWN!! WASHINGTON DC - LIVE
BREAKING NEWS!NATIONAL GUARD SHOT. WHITEHOUSE LOCKDOWN. WASHINGTON DC.SHOOTING. ARMED SUSPECT.Major emergency.Police press conference.SUBSCRIBE to the channe...
YouTube

Президентът Тръмп разгърна през август силите на Националната гвардия в града като част от по-широка кампания срещу престъпността. Разполагането на гвардията бе удължено многократно и в момента трябва да продължи до февруари 2026 г.

Властите в САЩ изпращат във Вашингтон допълнителни 500 служители на Националната гвардия след стрелбата в близост до Белия дом, съобщи шефът на Пентагона Пит Хегсет.

Белият дом и мястото на инцидента
Белият дом и мястото на инцидента
Нападателят на гвардейците малко преди да бъде откаран в болница
Нападателят на гвардейците малко преди да бъде откаран в болница
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Вашингтон, Национална гвардия

Още новини по темата

Националната гвардия на САЩ влезе във Вашингтон
11 Авг. 2025

Двама израелски дипломати са разстреляни във Вашингтон
22 Май 2025

Пропалестински активисти превзеха Вашингтонския университет
06 Май 2025

Външното разузнаване на Русия пусна статия за т.нар. еврофашизъм
17 Апр. 2025

НАТО покани 6 арабски страни на срещата във Вашингтон
29 Юни 2024

Румен Радев отказа да иде на срещата на НАТО във Вашингтон
27 Юни 2024

Тръмп: През моето управление Путин не завладя нито една страна
05 Март 2023

Кирил Петков и Асен Василев се оказаха в САЩ
09 Февр. 2023

"Свободна Европа": Организаторът на закуската не е чувал за Гешев
01 Февр. 2023

Шефът на ЦРУ Уилям Бърнс се оказа в Либия
13 Яну. 2023

И вицепремиерът Пеканов допусна забавяне на влизането в еврозоната
16 Окт. 2022

САЩ и България: Готови сме да накараме Русия да плати за действията си
10 Май 2022

Войник застреля 5 души в ракетен завод в Украйна
27 Яну. 2022

Вашингтон наказва Рияд чрез улица „Джамал Кашоги“ пред посолството му
10 Дек. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Ерата на плюшеното зайче във ВАС няма да свърши с Чолаков
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Протестът бързо губи стойността си
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън