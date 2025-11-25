Медия без
Гърция разкри мащабна "фабрика за бебета" с българско участие

Извършвани са незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки

Днес, 13:34
БГНЕС

Полицията в Гърция разкри мащабна "фабрика за бебета" в клиника на остров Крит. Използвани са и жени от България.

Бездетни семейства са плащали огромни суми за бебе. Печалбите на клиниката са над 8 млн. евро. Извършвали се е незаконни осиновявания, фиктивни инвитро процедури и донорство на яйцеклетки, съобщава БНР.

Използвани са били бедни жени от Румъния, Молдова и България, съобщават от полицията. Разкрити са случаи на 298 жени с фиктивни инвитро процедури, за което са плащали от 10 хиляди до 45 хиляди евро. За сурогатна майка семейства както от Гърция, така и от чужбина са плащали суми около 150 хиляди евро, разкриха разследващите.

Цялата мрежа се е ръководила и е била организирана от лекари в клиниката, адвокати, като имали дори представители в съседните балкански страни, които намирали жени от бедни семейства, които изпращали на остров Крит. В замяна тези жени са получавали не повече от 10 хиляди евро.

Един от адвокатите по делото заяви пред медиите, че за първи път гръцката съдебна система вижда толкова добре организирана нелегална мрежа за трафик на бебета и незаконни осиновявания.

