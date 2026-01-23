Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"

Гърция затвори заради измами бензиностанции в райони, в които ходят стотици хиляди българи. Те са ощетявали клиентите, като са сипвали по-малко гориво с различни хватки. Присвоеното се изчислява към момента за поне 25 млн.евро. Затворените бензиностанции са вече повече от 20, разказва БНР.

Броячът на помпата е отчитал повече гориво от зареденото при което клиентите са плащали повече пари. Това са установили проверките на техническите екипи на финансовото министерство. Около 10% повече са плащали клиентите за незаредено гориво.

Акцията е извършена с участие на отдела за борба с организираната престъпност и екипи от Агенцията за борба с разпространението на наркотици. Арестувани са също служители, които са знаели за кражбата на гориво от клиентите и дори са били обучавани от собствениците за това, според информация на разследващите полицаи.

Част от престъпната верига са били собственици на бензиностанции в област Атика, Солун, но и в районите на Драма, Евия и Лариса. По случая са арестувани досега 13 души, като разследването продължава.

Властите препоръчват при зареждане на гориво клиентите да сравняват показателите в колите си с количеството платено гориво.

"СЕГА" ПРИПОМНЯ:

През май м.г.гръцката полиция разби две престъпни групи, внасяли от България забранен разтворител за разреждане на бензин. Бяха арестувани 61 човека с обвинение за участие в престъпната схема. Според разследващите те внесли от България 1200 тона незаконен разтворител и разреждали бензина, който след това продавали на бензиностанциите. Химикалът е внасян на несъществуващи фиктивни фирми. Всички намерени отчетни документи по вноса на разредител са фалшиви, съобщиха властите. Клиентите им са били поне 200 бензиностанции в цялата страна.

Властите тогава затвориха и отнеха лиценза на 15 бензиностанции, съобщават от Комисията по контрол на горивата.

Заедно с продажбата на разреден бензин арестуваните бяха и преинсталирали помпите за зареждане, които са отчитали по-голямо количество гориво от зареденото в колите на клиентите.

Проверяваха се активно бензиностанциите по островите, където горивата са по-скъпи, като потенциални участници в престъпната схема.

Открит бе голям склад в област Виотия, където е извършвано разреждането на тонове гориво.