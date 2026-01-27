Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция

България ще изгради магистрала от Русе до Велико Търново до 2030 г. и там румънските шофори ще могат да се включат в съществуващите български магистрални мрежи, пише уверено румънският digi24. В същото време изданието посочва, че румънските власти още се бавят още с предпроектни проучвания за съкращаване на трасето от Букурещ до Гюргево.

Така пътят към Гърция може да стане по-бърз и по-безопасен, допълва digi24.

За да се осъществи бързото движение на румънски туристи към Гърция е необходимо изграждането и на втория мост на Дунав, напомня digi24. Реализацията обаче зависи и от румънската компания CNAIR, която планира изграждането на комбинирания мост (железопътен и пътен) над Дунав. За участъка от Гюргево до Букурещ компанията възнамерява да създаде скоростен път, като в момента се провеждат проучвания, които ще определят дали ще се строи експресен път или магистрала. Тя трябва да се свърже с околовръстния път A0 на Букурещ, а оттам – с магистралите A3 и A7 чак до Сирет.

Напредъкът на България по АМ „Русе - Велико Търново“ е спорен. Проектът е разделен на три лота: Русе – Бяла, обход на град Бяла и Бяла – Велико Търново. Работата по първите два участъка вече е в активна фаза. Изграждането на тази магистрала за нас е от критично значение за облекчаване на трафика по „пътя на смъртта“ (както често наричат сегашното трасе Русе-Бяла).

Магистралата от Русе наистина ще се пресича с АМ „Хемус“ край Велико Търново (възел край с. Куцина), което ще позволи бърза връзка както към София, така и към Варна, но този етап от "Хемус" все още е проект.

Новият мост над Дунав при Русе-Гюргево е в напреднала фаза на съгласуване между България и Румъния. Цялата тази пътна артерия е част от по-големия „Вертикален коридор“, който цели да свърже гръцките пристанища (Александруполис и Солун) с Румъния, Молдова и Украйна, заобикаляйки натоварените западни маршрути.

Докато се чака изграждането на тунел под Шипка, основният поток от Велико Търново към Южна България и Гърция продължава да минава през Хаинбоаз, който в последните години беше модернизиран, но остава тесен за капацитета на бъдещата магистрала.