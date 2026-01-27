Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция

27 Яну. 2026
digi24.ro

България ще изгради магистрала от Русе до Велико Търново до 2030 г. и там румънските шофори ще могат да се включат в съществуващите български магистрални мрежи, пише уверено румънският digi24. В същото време изданието посочва, че румънските власти още се бавят още с предпроектни проучвания за съкращаване на трасето от Букурещ до Гюргево. 

Така пътят към Гърция може да стане по-бърз и по-безопасен, допълва digi24. 

За да се осъществи бързото движение на румънски туристи към Гърция е необходимо изграждането и на втория мост на Дунав, напомня digi24. Реализацията обаче зависи и от румънската компания CNAIR, която планира изграждането на комбинирания мост (железопътен и пътен) над Дунав. За участъка от Гюргево до Букурещ компанията възнамерява да създаде скоростен път, като в момента се провеждат проучвания, които ще определят дали ще се строи експресен път или магистрала. Тя трябва да се свърже с околовръстния път A0 на Букурещ, а оттам – с магистралите A3 и A7 чак до Сирет.

Напредъкът на България по АМ „Русе - Велико Търново“ е спорен. Проектът е разделен на три лота: Русе – Бяла, обход на град Бяла и Бяла – Велико Търново. Работата по първите два участъка вече е в активна фаза. Изграждането на тази магистрала за нас е от критично значение за облекчаване на трафика по „пътя на смъртта“ (както често наричат сегашното трасе Русе-Бяла).

Магистралата от Русе наистина ще се пресича с АМ „Хемус“ край Велико Търново (възел край с. Куцина), което ще позволи бърза връзка както към София, така и към Варна, но този етап от "Хемус" все още е проект.

Новият мост над Дунав при Русе-Гюргево е в напреднала фаза на съгласуване между България и Румъния. Цялата тази пътна артерия е част от по-големия „Вертикален коридор“, който цели да свърже гръцките пристанища (Александруполис и Солун) с Румъния, Молдова и Украйна, заобикаляйки натоварените западни маршрути.

Докато се чака изграждането на тунел под Шипка, основният поток от Велико Търново към Южна България и Гърция продължава да минава през Хаинбоаз, който в последните години беше модернизиран, но остава тесен за капацитета на бъдещата магистрала.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, Гърция

Още новини по темата

Гърция затвори за измами десетки бензиностанции в "български райони"
23 Яну. 2026

Наводнения и бури опустошиха Гърция и Южна Италия

22 Яну. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

Сърби целиха с бутилки наета за 40 000 евро певица
14 Яну. 2026

Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция
14 Яну. 2026

Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.

08 Яну. 2026

Проф. Пушкаш: С еврото България дръпна пред Румъния
05 Яну. 2026

Гърция вдига таксите за магистрали

01 Яну. 2026

Румъния открива оръжеен хъб за Украйна
22 Дек. 2025

Румъния ще включи в газовата си мрежа биометан

15 Дек. 2025

Филм за корупцията разтърси Румъния и извади хората на улицата
14 Дек. 2025

В Букурещ протестираха срещу корупцията в съдебната система
12 Дек. 2025

Румъния въвежда ограничения заради КОВИД-19
10 Дек. 2025

Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове
08 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?