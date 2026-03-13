Населението край делтата на Дунав получи сигнал "Тревога"

Днес, 15:04
На два пъти днес на румънска територия са засечени дронове
Дронове са били засечени в непосредствена близост до румънското въздушно пространство, съобщиха от Министерството на националната отбрана на Румъния, предаде БТА.

Два самолета "Юрофайтър Тайфун" (Eurofighter Typhoon) на германските военновъздушни сили са излетели от 57-ма авиобаза „Михаил Когълничану“ край Констанца около 11:55 часа местно (и българско) време.

Жителите в района на делтата на Дунав са получили съобщение чрез системата за предупреждение Ро-Алърт (RO-ALERT). Въздушната тревога е била прекратена около 12:50 ч.

Екипи са на място, за да идентифицират евентуални елементи на безпилотни летателни апарати в целевите райони.

Министерството на националната отбрана постоянно наблюдава въздушното пространство, в тясно сътрудничество със съюзниците от НАТО, за да гарантира сигурността и териториалната цялост на Румъния, се отбелязва в съобщението.

По-рано днес, около 10:00 ч. радарните системи на Министерството на националната отбрана на Румъния засякоха въздушни цели северно от окръг Тулча на границата с Украйна и системите за противовъздушна отбрана бяха поставени в състояние на готовност.

Два самолета F-16 излетяха от военновъздушната база 86 в Борча, за да наблюдават въздушното пространство, а населението в зоната получи предупреждение чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT).

