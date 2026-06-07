Румъния глоби 10 големи банки със 710 млн. евро

Румънският Съвет за конкуренцията глоби десет големи банки в страната с общо 3,73 милиарда леи (710 милиона евро) за манипулиране на междубанковия лихвен процент РОБОР (ROBOR), съобщава телевизия “Диджи 24”, цитирана от БТА.

Според съвета десетте банки са нарушили конкуренцията чрез "координирано поведение в рамките на процедурата по определяне на РОБОР", което е против както закона за конкуренцията, така и Договора за функционирането на ЕС.

Банките имат 60 дни, за да представят мерки, които ще премахнат порочните практики.

Списъкът на нарушителите включва Banca Comercială Română, BRD-Groupe Société Générale, Banca Transilvania, ING Bank, Raiffeisen Bank, Exim Banca Românească, CEC Bank, UniCredit Bank и други, а глобите варират между 875,74 милиона леи и 28,1 милиона леи.

При разследването е установено, че банките, участващи в определянето на РОБОР, са координирали поведението си чрез обмен на поверителни и стратегически информация в процедурата по определяне на фиксинга на РОБОР.

РОБОР е референтният лихвен процес на междубанковия пазар, който влияе върху изчислението на лихвите по кредитите за физически и юридически лица, включително и за държавните институции и компании.

Решението за налагане на санкциите може да бъде обжалвано в срок от 30 дни в Апелативния съд. Решенията на съвета подлежат на изпълнение, а наложените глоби представляват приход към държавния бюджет, отбелязва медията.