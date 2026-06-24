Румъния прие закон за обединение с Молдова

Долната камара на румънския парламент прие законопроект за обединение с Молдова. Сега проектът ще бъде предаден на Сената, където ще бъде взето окончателното решение.

Законодателното предложение, внесено от парламентаристите от „S.O.S. România“ на 14 април, получи отрицателно становище от страна на правителството. Правната комисия и Комисията по правата на човека в Камарата на депутатите също издадоха отрицателни становища. Поради липса на дебати и гласуване в пленарна зала, проектът обаче се счита за мълчаливо приет в съответствие с член 75, алинея (2) от Конституцията на Румъния, и ще бъде изпратен на Сената във вида, предложен от вносителите.

Според законодателната инициатива Парламентът на Румъния би трябвало да вземе решение за обединението на Румъния с Република Молдова. Същевременно проектът предвижда потвърждаване на ангажимента към разпоредбите на Заключителния акт от Хелзинки на Конференцията за сигурност и сътрудничество в Европа (КССЕ), който позволява промяна на границите по мирен и дипломатически път.

Документът упълномощава правителството на Румъния да започне „по спешност, незабавно“ преговори с властите в Кишинев за „финализиране на обединението с Република Молдова“. Според текста на законодателното предложение, след приемането на закона и публикуването му в Държавен вестник (Monitorul Oficial), следва да бъдат уведомени компетентните международни органи, правителството на Република Молдова, Съединените американски щати, НАТО, ООН и Европейският съюз за прилагането на разпоредбите на закона.