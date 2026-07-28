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Румъния затвори ядрен блок заради ниското ниво на Дунав

28 Юли 2026

Румъния контролирано преустанови работата на Блок 1 от АЕЦ „Черна вода“ (Cernavodă) — единствената ядрена централа в страната, разположена на река Дунав. Превантивната мярка, предприета от държавния оператор Nuclearelectrica, цели предпазване на охладителните системи и помпените съоръжения от потенциални повреди, причинени от проникване на наноси или недостиг на воден поток.

Причината е продължителната суша, която свали нивото на Дунав до най-ниските му стойности от близо три десетилетия насам. Двата реактора на централата имат обща мощност около 1400 MW и нормално покриват близо 20% от електропотреблението в Румъния.

Заради спирането на реактора и очаквания пик в потреблението, достигащо около 7300 MW за седмицата, страната е изправена пред дефицит от местно производство и се налага драстично увеличаване на вноса на електроенергия от съседните регионални пазари. От оператора и Министерството на енергетиката подчертават, че спирането е изцяло превантивно и няма никакъв риск за ядрената безопасност.

Ден по-рано швейцарската АЕЦ "Бецнау", най-старата действаща атомна електроцентрала в света, е временно спряна поради високите температури на водата в реката, използвана за охлаждане, съобщи компанията оператор днес, цитирана от ДПА.

Температурите на водата в река Ааре са достигнали 25 градуса по Целзий вчера и днес, съобщи енергийната компания "Акспо" (Axpo), на фона на продължаващата гореща вълна в Западна Европа.

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Ключови думи:

Румъния, Черна вода

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