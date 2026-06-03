Най-големият германски производител на оръжие Райнметал подписа исторически договор с Румъния за продажба на оръжия и бойни системи на обща стойност 5.7 милиарда евро, съобщи БГНЕС.

Румъния е направила поръчката на 29 май тази година чрез Дирекцията по въоръженията и всички необходими договори са подписани на 2 юни. Това е най-големият договор в най-новата история на германския концерн. Заповедта е изпратена до германския концерн само няколко часа след като руски дрон е ударил жилищна сграда в град Галац, близо до източната граница на Румъния с Молдова и Украйна.

Реализацията на работата ще последва с финансовия инструмент на Европейския съюз за действие по сигурността в Европа (SAFE), който позволява на членовете на ЕС да теглят благоприятни заеми от общия фонд за отбрана на стойност 150 милиарда евро. Поръчката включва 298 бойни машини Lynx от последно поколение и с различно предназначение, зенитни системи Skyranger, боеприпаси със среден калибър за противовъздушна отбрана и лекобронирани машини, компоненти за боеприпаси, два патрулни кораба и два плавателни съда за поддръжка на водолазни екипи.

За да изпълни договора, "Райнметал" ще разшири значително производствените си мощности в Румъния и ще даде възможност за трансфер на технологии. Голяма част от производството ще бъде реализирано в Румъния.

Германският концерн ще инвестира стотици милиони евро в производствените си мощности в Румъния и ще бъдат създадени четирицифрени нови работни места, според съобщението.

Началникът на кабинета на румънския премиер Михай Юрча заяви, че договорът с "Райнметал" „е не само възможност за модернизиране на отбранителните способности на Румъния, но и важна стъпка във възраждането на вътрешната отбранителна индустрия, тъй като над 50 процента от производството ще се извършва на румънска земя в сътрудничество с местни компании“.

Румъния отдавна е един от вътрешните пазари на "Райнметал", а румънският клон на компанията, "Аутомеканика", е базиран в Медияш, централна Румъния. Централата на технологичния и отбранителен концерн е в Дюселдорф. Доставките на оръжие ще започнат през 2028 г. и трябва да приключат до 2030 г.