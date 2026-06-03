Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Румъния купува военна техника
от "Райнметал" за 5,7 млрд. евро

Днес, 14:07
Lynx e германска бойна бронирана машина, разработена от Rheinmetall. Миналия месец бе показана на оръжейно изложение в Букурещ
EPA/BGNES
Lynx e германска бойна бронирана машина, разработена от Rheinmetall. Миналия месец бе показана на оръжейно изложение в Букурещ

Най-големият германски производител на оръжие Райнметал подписа исторически договор с Румъния за продажба на оръжия и бойни системи на обща стойност 5.7 милиарда евро, съобщи БГНЕС.

Румъния е направила поръчката на 29 май тази година чрез Дирекцията по въоръженията и  всички необходими договори са подписани на 2 юни. Това е най-големият договор в най-новата история на германския концерн.  Заповедта е изпратена до германския концерн само няколко часа след като руски дрон е ударил жилищна сграда в град Галац, близо до източната граница на Румъния с Молдова и Украйна.

Реализацията на работата ще последва с финансовия инструмент на Европейския съюз за действие по сигурността в Европа (SAFE), който позволява на членовете на ЕС да теглят благоприятни заеми от общия фонд за отбрана на стойност 150 милиарда евро. Поръчката включва 298 бойни машини Lynx от последно поколение и с различно предназначение, зенитни системи Skyranger, боеприпаси със среден калибър за противовъздушна отбрана и лекобронирани машини, компоненти за боеприпаси, два патрулни кораба и два плавателни съда за поддръжка на водолазни екипи.

За да изпълни договора, "Райнметал" ще разшири значително производствените си мощности в Румъния и ще даде възможност за трансфер на технологии. Голяма част от производството ще бъде реализирано в Румъния.

Германският концерн ще инвестира стотици милиони евро в производствените си мощности в Румъния и ще бъдат създадени четирицифрени нови работни места, според съобщението.

Началникът на кабинета на румънския премиер Михай Юрча заяви, че договорът с "Райнметал" „е не само възможност за модернизиране на отбранителните способности на Румъния, но и важна стъпка във възраждането на вътрешната отбранителна индустрия, тъй като над 50 процента от производството ще се извършва на румънска земя в сътрудничество с местни компании“.

Румъния отдавна е един от вътрешните пазари на "Райнметал", а румънският клон на компанията, "Аутомеканика", е базиран в Медияш, централна Румъния. Централата на технологичния и отбранителен концерн е в Дюселдорф. Доставките на оръжие ще започнат през 2028 г. и трябва да приключат до 2030 г. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Румъния, Rheinmetall

Още новини по темата

Началникът на армията на Румъния е разследван за корупция
02 Юни 2026

Румъния изгони руски консул заради инцидента с дрон
29 Май 2026

Правителството на Румъния падна след вот на недоверие
05 Май 2026

Руски дрон удари стопанска сграда в Румъния

25 Апр. 2026

Социалистите в Румъния оттеглиха подкрепата си за правителството
23 Апр. 2026

Турция поема командването на Обединената група на НАТО в Черно море
02 Апр. 2026

Еврото е предимството на България пред Румъния, според експерт от Букурещ
01 Апр. 2026

Населението край делтата на Дунав получи сигнал "Тревога"
13 Март 2026

Румънският парламент разреши на САЩ да разположат изтребители
13 Март 2026

Торта "Амандина" е най-продаваният десерт в Румъния
28 Февр. 2026

Чаушеску се оказа най-харесваният бивш лидер в Румъния
13 Февр. 2026

Франция и Румъния разбиха голям канал за пране на пари от наркотици
07 Февр. 2026

Букурещ залага на българските магистрали за по-бърз път до Гърция
27 Яну. 2026

Турция ще пази Румъния и Естония от Русия с изтребители
15 Яну. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса