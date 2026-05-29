Румъния изгони руски консул заради инцидента с дрон

Румъния обяви руския консул в черноморския град Констанца за персона нон грата и закри консулството на Руската федерация в града, след като руски дрон удари тази нощ десететажен жилищен блок в румънския град Галац и рани двама души. Дронът влетял в апартамент и се взривил, при което избухнал пожар.

Жена и 14-годишен тийнейджър успели да избягат на безопасно място. При жената са диагностицирани изгаряния от първа степен, а при момчето – силна паник атака, и двамата са хоспитализирани.

От сградата са евакуирани около 70 жители, пожарът е потушен, съобщиха от румънското министерство на отбраната.

Нанесени са и сериозни материални щети.

От министерството на отбраната допълват, че като превантивна мярка патрулират изтребители. Румъния е поредната членка на НАТО, която става косвена жертва на войната в Украйна.

A Russian drone struck an apartment building in NATO-member Romania, its defense ministry said early Friday morning local time, wounding two people.



Галац е разположен в югоизточната част на страната и е в непосредствена близост до укаинската граница. Малко преди това дрон, но без заряд, беше открит в северозападната част на страната.

През изминалата нощ Русия атакува с дронове няколко украински града, включително разположения на река Дунав Измаил.

САНКЦИИ

ЕС подготвя 21-ви пакет санкции срещу Русия след удара, съобщи в "X" председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

"Руската агресивна война премина още една червена линия. Руски дрон нахлу и удари гъсто населен район в Румъния, като рани цивилни. На територията на ЕС. Докато продължаваме да засилваме нашата сигурност, най-вече по източната ни граница, ще продължим да увеличаваме натиска върху Русия", написа тя.

От гледна точка на терминологията инцидентът е хибридна заплаха, коментира и говорителят на Комисията Улоф Гил. На ЕС му трябва план за действие за дроновете, допълни друг говорител – Тома Рение.