Руснаците удариха детска площадка в Херсон и раниха деца

Около 17:30 ч. днес руснаците атакуваха с реактивни системи за залпов огън Корабелния район на Херсон, съобщава ръководителят на градската администрация Ярослав Шанко. Под удара е попаднала детска площадка, където деца са били навън с родителите си.

Пострадали са 36-годишна жена и двете ѝ дъщери на 6 и 3 години. Те са получили минно-взривни травми и множество осколочни рани. В момента и трите пострадали са под наблюдението на лекари.

Загинал е мъж, чиято самоличност все още се установява. По предварителни данни това е бащата на хоспитализираните момичета, съобщи Шанко.

Вчера при бомбардировка пак в Херсон загинаха двама мъже.