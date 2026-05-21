Мадяр очаква ЕС да се върне към руския газ след войната

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви в интервю за полския вестник ''Жечпосполита", че когато войната в Украйна приключи, целият Европейски съюз (ЕС) ще се върне към закупуване на руски газ, защото е по-евтин от този, доставян по море. "Това налага конкурентоспособността, географията. Просто е. Но вие сами ще видите. Не мога да предвидя всичко, но такова е усещането ми", казва Мадяр.

В отговор на твърдението, че Унгария продължава да внася газ и петрол от Русия, което помага за финансирането на войната с Украйна, Мадяр заяви, че дори след победата на неговата партия ''Тиса'' на изборите в Унгария географията не се е променила.

''Русия ще остане там, където е. точно както Унгария и Полша. Получих мандат от унгарския народ да постигнем възможно най-голяма диверсификация на нашите енергийни източници, със специален акцент върху осигуряването на сигурността на доставките. Но също така да се вземе предвид и цената на суровините'', заяви премиерът на Унгария. Той добави:

Спечелихме изборите, победихме Орбан. Нашата победа беше направо смазваща. Но географията не се промени заради това. Русия ще остане там, където е. По същия начин като Унгария или Полша. Унгарският народ ми възложи задачата да постигна възможно най-голяма диверсификация на нашите енергийни източници, като обърна специално внимание на осигуряването на сигурността на доставките. Но също така и да вземем предвид цените на суровината. Междувременно втечненият газ, който се транспортира през Балтийско море, през Полша и Словакия, е значително по-скъп от газа, внасян от Румъния, Русия или Австрия. Разбира се, ще започнем преговори. И искаме да работим заедно. Премиерът Туск заяви, че ще направи всичко възможно, за да понижи тази цена, така че офертата да бъде възможно най-конкурентна. Но това не зависи само от Полша, а и от САЩ, от пазарите на газ. Бихме били обаче много щастливи да имаме много източници на доставки, защото това осигурява по-голяма сигурност. И това дава по-добра отправна точка за договаряне на по-ниски цени. Има и средства от ЕС, които ни позволяват да получим по-добри условия за доставки. Накрая, искаме да построим повече интерконектори, искаме да работим заедно.



