Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мадяр очаква ЕС да се върне към руския газ след войната

Готови сме да отворим нова страница в отношенията с Украйна, но преди това унгарското малцинство трябва да получи основните си права, каза той

21 Май 2026
Петер Мадяр
Петер Мадяр

Унгарският премиер Петер Мадяр заяви в интервю за полския вестник ''Жечпосполита", че когато войната в Украйна приключи, целият Европейски съюз (ЕС) ще се върне към закупуване на руски газ, защото е по-евтин от този, доставян по море. "Това налага конкурентоспособността, географията. Просто е. Но вие сами ще видите. Не мога да предвидя всичко, но такова е усещането ми", казва Мадяр.

В отговор на твърдението, че Унгария продължава да внася газ и петрол от Русия, което помага за финансирането на войната с Украйна, Мадяр заяви, че дори след победата на неговата партия ''Тиса'' на изборите в Унгария географията не се е променила.

''Русия ще остане там, където е. точно както Унгария и Полша. Получих мандат от унгарския народ да постигнем възможно най-голяма диверсификация на нашите енергийни източници, със специален акцент върху осигуряването на сигурността на доставките. Но също така да се вземе предвид и цената на суровините'', заяви премиерът на Унгария. Той добави:

Спечелихме изборите, победихме Орбан. Нашата победа беше направо смазваща. Но географията не се промени заради това. Русия ще остане там, където е. По същия начин като Унгария или Полша. Унгарският народ ми възложи задачата да постигна възможно най-голяма диверсификация на нашите енергийни източници, като обърна специално внимание на осигуряването на сигурността на доставките. Но също така и да вземем предвид цените на суровината. Междувременно втечненият газ, който се транспортира през Балтийско море, през Полша и Словакия, е значително по-скъп от газа, внасян от Румъния, Русия или Австрия. Разбира се, ще започнем преговори. И искаме да работим заедно. Премиерът Туск заяви, че ще направи всичко възможно, за да понижи тази цена, така че офертата да бъде възможно най-конкурентна. Но това не зависи само от Полша, а и от САЩ, от пазарите на газ. Бихме били обаче много щастливи да имаме много източници на доставки, защото това осигурява по-голяма сигурност. И това дава по-добра отправна точка за договаряне на по-ниски цени. Има и средства от ЕС, които ни позволяват да получим по-добри условия за доставки. Накрая, искаме да построим повече интерконектори, искаме да работим заедно.
 

За отношенията на Унгария и Полша, Мадяр заяви следното:

Всеки политик има право да подкрепя когото пожелае. Но след изборите законното правителство също има правото да избира свободно с кого иска да сътрудничи. Нека си го кажем честно: в политиката няма приятелства. Има интереси. Президентът Навроцки, между другото, не е единственият, който открито подкрепи премиера Орбан. Можем да посочим президента на САЩ, премиера на Израел, президента на Русия, президента на Турция. Можем да споменем и президента на Сърбия или премиера на Словакия. Такъв е животът. По време на нашата кратка среща президентът посочи, че в цялата тази ситуация не става въпрос за него, за премиера Туск, за премиера Мадяр или за премиера Орбан. Става въпрос за приятелството между Полша и Унгария, което продължава вече хиляда години. За специалните отношения, които ни свързват. Президентът е историк, обича историята. И аз обичам историята. Познавам отлично унгарската, полската и европейската история. Ето защо задачата на унгарския премиер трябва да бъде да сътрудничи колкото се може по-тясно с полските лидери. И обратното. Разбира се, наш естествен съюзник е премиерът Туск. Нашата група принадлежи към Европейската народна партия. Много съм благодарен за неговата подкрепа, за подкрепата на полския народ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петер Мадяр, Унгария, Русия

Още новини по темата

И военният министър се включи в общия хор за преговори с Русия

21 Май 2026

Китай пак отказа на Путин договор за газопровода "Силата на Сибир-2"
20 Май 2026

Путин отива на двудневно посещение в Китай

19 Май 2026

Украйна прати стотици дронове към Москва
17 Май 2026

Унгария дарява обезщетенията на Орбан и министрите му за Украйна
16 Май 2026

80-годишна руска правозащитничка се самоуби
15 Май 2026

Добивът на петрол в Русия се срина до нивото в ковидната 2020 г.
13 Май 2026

Тръмп изключи Русия от свръхсилите
13 Май 2026

Унгария замрази парите на медийния магнат на Орбан
11 Май 2026

Издирван правосъден министър на Полша избяга от Унгария в САЩ
11 Май 2026

"Тиса" отбеляза с танц клетвата на Мадяр
10 Май 2026

Италиански посланик е арестуван за фалшиви визи на руснаци
09 Май 2026

Знамето на ЕС се развя след 12 г. в унгарския парламент
09 Май 2026

Русия не пуска чужди журналисти на парада за 9 май
08 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса