Радев е разговарял с Тръмп за военните самолети на летището в София

Премиерът Румен Радев е провел вчера разговор с американския президент Доналд Тръмп и с военния министър на САЩ Пийт Хегсет.

Поводът са били американските военни самолети, които в момента са на летище "Васил Левски" в София и по договорка трябва да бъдат там до края на май. "Очаквам американската страна да поиска удължаване на престоя на летище София", каза премиерът в началото на правителственото заседание. Не стана ясно какво точно е казал Радев и какво са отговорили Тръмп и Хегсет.

Радев съобщи, че в разговора с Тръмп е поискал и бързо отпадане на визите за българските граждани, като добави "очаквам въпросът да бъде разгледан в спешен порядък", имайки предвид американската администрация.

Бившият зам.министър Милен Керемедчиев бе първият, който преди няколко месеца написа във "Фейсбук" за американските самолети. "В момента на летището има 7 американски военни самолета-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, 3 товарни С-17 и С-130, както и няколко Boeing 747 за превоз на войници. Всички те са на път за Иран. Явно там ще става много горещо много скоро," написа тогава той.

След това товагашният военен министър и американското посолство обявиха, че американските военни самолети, разположени на гражданското летище "Васил Левски" в София, не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции. Самолетите са транспортни, нямат нападателни способности, а разполагането им е разрешено от българските власти след молба на американското посолство в София, обявиха от МО. Разрешението за преминаване през територията на страната и за престой важи за периода от 17 февруари до 31 май т.г. Според МО разрешението е за до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.

Въпреки това, на фона на появилото се недоволство, правителство обяви, че ще разгледа възможността самолетите да бъдат предислоцирани на военни летища в страната. Това обаче не се случи. Външният министър тогава Надежда Михайлова обяви, че няма да има предоговаряне на условията за присъствието на самолетите, защото има техническите параметри, включително дължина на пистите и подобни, които налагат използването именно на летище "Васил Левски". Според Нейнски "самолетите дори дават допълнителна сигурност на столичното летище, защото са много сериозно охранявани".

Последва официална дипломатическа нота до България от Иран, с която страната ни бе предупредена заради разположението на американски самолети (включително самолети-цистерни) на летище София. Техеран определи присъствието им като част от действията на САЩ в Близкия изток и обяви, че си запазва правото да предприеме мерки за защита на националния си интерес.

Българските власти извикаха иранския посланик, за да му обяснят ситуацията. "Нашият ангажимент обхваща само българската територия, самолетите, които излизат оттук могат да се връщат и в САЩ, и в американски бази. В България те не са свързани с бойни действия. За нас е много важно да имаме ненакърнени дипломатически отношения с Иран и да водим постоянен диалог с тях", отговори Нейнски на въпрос дали е вярно, че в нотата на иранците има раздразнение от това, че самолетите излитали, отивали до Средиземно море, зареждали бомбардировачи и се връщали.

Само преди дни държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран. Той направи това в интервю за „Фокс нюз“. Рубио натърти, че част от страните в НАТО са били „много полезни“ за САЩ. „Само като пример, Португалия. Те казаха „да“, още преди да сме им казали какъв е въпросът. Полша. Има такива страни, Румъния, България. Други, като Испания, бяха ужасни, направо потресаващи“, заяви държавният секретар на САЩ.