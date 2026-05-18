ФБР издирва американска военнослужеща, станала ирански агент

ФБР обяви награда от 200 000 долара за информация, която би помогнала за залавянето на Моника Уит, бивша служителка на Военновъздушните сили на САЩ, която е преминала на страната на Иран.

Уит е била в американските ВВС от края на 1990-те години. Достъпът ѝ до секретна информация й позволявал да знае детайли от операции и данни на агенти под прикритие. Тя се е занимавала с контраразузнаване и е говорела фарси.

Според версията на американските спецслужби преломен момент са станали нейни пътувания в Близкия изток и участието ѝ в антизападна конференция в Техеран през 2012 г. След това тя напуснала САЩ и започнала да сътрудничи с иранските спецслужби. През 2013 г. бяга в Иран.

Във ФБР предполагат, че Уит вероятно е предала критично важна информация, допринесла за разкриването на американска агентурна мрежа.