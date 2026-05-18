ФБР издирва американска военнослужеща, станала ирански агент

Обявена е награда от 200 000 долара

Днес, 10:46
Моника Уит

ФБР обяви награда от 200 000 долара за информация, която би помогнала за залавянето на Моника Уит, бивша служителка на Военновъздушните сили на САЩ, която е преминала на страната на Иран.

Уит е била в американските ВВС от края на 1990-те години. Достъпът ѝ до секретна информация й позволявал да знае детайли от операции и данни на агенти под прикритие. Тя се е занимавала с контраразузнаване и е говорела фарси.

Според версията на американските спецслужби преломен момент са станали нейни пътувания в Близкия изток и участието ѝ в антизападна конференция в Техеран през 2012 г. След това тя напуснала САЩ и започнала да сътрудничи с иранските спецслужби. През 2013 г. бяга в Иран.

Във ФБР предполагат, че Уит вероятно е предала критично важна информация, допринесла за разкриването на американска агентурна мрежа.

