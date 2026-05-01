Иран получи "да" от ФИФА и Тръмп за Мондиал 2026

Джани Инфантино поиска да е начело на световната футболна асоциация до 2031 г.

Днес, 14:47
Президентът на ФИФА Джани Инфантино говори пред делегатите на конгреса на световната футболна асоциация, който се проведе във Ванкувър.
ЕПА/БГНЕС
Иран със сигурност ще участва на Мондиал 2026. Това беше потвърдено по време на конгреса на ФИФА във Ванкувър лично от президента на световната футболна асоциация Джани Инфантино, а отделно от това "зелена светлина" даде и американският президент Доналд Тръмп. Както е известно, САЩ е съорганизатор на турнира, заедно с Канада и Мексико, а и трите мача на Иран от група G ще са на американска земя.

"Разбира се, националният отбор на Иран ще участва на Светoвното първенство по футбол през 2026 година и, разбира се, Иран ще играе в Съединените американски щати. И причината за това е много проста, скъпи приятели. Тя е, че трябва да се обединим. Трябва да обединим хората. Това е моя отговорност. Това е наша отговорност. Футболът обединява света. ФИФА обединява света. Вие обединявате света. Ние обединяваме света". Това заяви Инфантино по време на конгреса във Ванкувър (Канада).

Съмненията бяха възникнали, след като на 11 март спортният министър на Иран Ахмад Донямали заяви, че Иран няма да пътува за шампионата на планетата. Спекулациите се усилиха, след като тази седмица президентът на Футболната федерация на Иран (ИФА) Мехди Тадж, който трябваше да участва в конгреса на ФИФА, получи отказ да влезе в Канада, заради своите връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция, който канадските власти считат за терористична организация.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди малко след Инфантино, че няма проблем иранският отбор да играе в Щатите по време на световното първенство. "Ако Джани го е казал, значи съм съгласен. Знаете ли какво?! Нека играят", заяви Тръмп пред репортери. През миналата седмица се появиха спекулации, че човек от неговата администрация настоява за сужебно включване на Италия на мястото на Иран.

Успокоение идва и от думите на генералния секретар на Азиатската футболна конфедерация (АФК) Уиндзър Джон, който бе категоричен, че писмо с официален отказ от Иран не е пристигало.

Иран е в група G заедно с Белгия, Нова Зеландия и Египет.

 

ЗАЯВКА ЗА НОВ МАНДАТ

По време на конгреса във Ванкувър Джани Инфантино обяви, че смята по време на следващия годишен форум - през 2027 г. в Мароко, да издигне кандидатурата си за нов 4-годишен мандат, до 2031 г. Инфантино стана президент на ФИФА през 2016 г. и след това беше преизбиран през 2019 и 2023 г. Очаква се той да бъде преизбран безпроблемно догодина, като до момента дори не се съобщава за евентуални негови конкуренти.

В конгреса на ФИФА взеха участие президентът на БФС Георги Иванов (в средата) и заместник-изпълнителните директори Ивета Банкова и Добрин Гьонов (вляво).
