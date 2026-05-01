Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп вдига митата за колите от ЕС

Днес, 19:02
Няма да има мито за колите и камионите, които се произвеждат в заводи в САЩ
ЕПА/БГНЕС
Няма да има мито за колите и камионите, които се произвеждат в заводи в САЩ

"Ще увелича митата върху автомобилите и камионите от ЕС до 25% следващата седмица… ако се произвеждат в заводи в САЩ, НЯМА да има мито…", написа в "Трут Соушъл" американският президент Доналд Тръмп. 

„Радвам се да съобщя, че като се има предвид, че Европейският съюз не спазва нашето търговско споразумение, по което напълно се бяхме договорили, през следващата седмица ще повиша митата, събирани от ЕС за внос на леки и товарни автомобили в Съединените щати. Митото ще бъде увеличено до 25%“, написа президентът на САЩ. Той също така заявява, че в страната вече се строят нови автомобилни заводи с инвестиции над 100 млрд. долара и определи този показател като рекорден за отрасъла.

Германия вероятно ще бъде силно засегната от рязкото повишение на митата върху автомобилите и авточастите, тъй като тя е най-големият европейски износител и на двете.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, повишени мита

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Партията на Радев си прави свое съдебно статукво
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Балонът на ПП-ДБ в социалните мрежи е най-големият ѝ враг
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев е положил ръка върху кобура
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа