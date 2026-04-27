Крал Чарлз III пристигна в САЩ

27 Апр. 2026
БГНЕС/ЕПА

Британският крал Чарлз III и кралица Камила пристигнаха в САЩ на четиридневно държавно посещение.

Визитата е свързана с отбелязването на 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ от британско управление и е първото посещение на британски монарх в страната от две десетилетия.

Чарлз III и Камила кацнаха в базата „Андрюс” и се отправят към Белия дом за частна среща с президента Доналд Тръмп и първата дама Мелания. Двете двойки ще пият чай.

77-годишният крал, който все още се лекува от рак, ще произнесе реч пред Конгреса, като това е едва вторият случай, в който британски монарх прави това.

След това кралската двойка ще посети Ню Йорк, където ще почете жертвите от атаките на 11 септември 2001 г. Отделно Камила, която е страстен читател, ще отбележи на събитие и стогодишнината на историите за Мечо Пух.

Посещението ще завърши във Вирджиния със среща на краля с хора, занимаващи се с природозащитна дейност.

Властите в САЩ не са засилили мерките за сигурност в центъра на Вашингтон, въпреки инцидента със стрелба по време на тържествената вечеря с Тръмп. В центъра на града обстановката остава обичайна, като единственото напомняне за пристигането на крал Чарлз III са флаговете на Обединеното кралство около Белия дом.

В непосредствена близост до Белия дом нивото на сигурност остава същото, с изключение на допълнителните полицейски патрули на една от улиците, затворена за ремонтни работи. Отрядите на Националната гвардия продължават да дежурят в обичайния режим.

 

