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Сексуален скандал свали от поста главния прокурор на МНС

09 Юни 2026
Карим Хан
Карим Хан

Главният прокурор на Международния наказателен съд (МНС) Карим Хан бе временно отстранен от длъжност с незабавен ефект късно снощи заради подозрения в неправомерно сексуално посегателство, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Държавите членки на МНС трябва да вземат окончателно решение за евентуалното му отстраняване на специална сесия.

Решението на Бюрото на Асамблеята на държавите членки се основава на „доклада от разследване, проведено от Службата за вътрешен надзор на ООН, съпътстващите доказателства, становището на специална група от съдебни експерти и писмените изявления“.

През 2024 г. близка колежка обвини британския прокурор Карим Хан в неправомерно сексуално посегателство. Твърди се, че Хан я е тормозил многократно в продължение на дълъг период и я е принуждавал да извършва сексуални действия.

Комисия на ООН разследва обвиненията и представи доклада си през декември 2025 г. Докладът не е публикуван. 56-годишният Хан временно се оттегли от поста си за около една година, заявявайки, че иска да се върне, след като случаят бъде изяснен. Той отрича всички обвинения.

Хан заемаше поста на главен прокурор на МНС от 2021 г. и бе издал заповеди за арест, сред които срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху и руския президент Владимир Путин.

Съединените щати засилиха натиска върху Международния наказателен съд, особено по повод заповедта за арест срещу Нетаняху, и наложиха санкции на служители и съдии.

Общо 125 страни са подписали учредителния договор на МНС, включително всички държави членки на ЕС. САЩ, Русия и Израел не са членки на съда.

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Ключови думи:

Карим Хан, МНС

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