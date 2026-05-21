Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш

Другата седмица животното ще бъде принесено в жертва за Курбан Байрам

Днес, 12:33
Биволът албинос Доналд Тръмп със стопанина си.
Рядък бивол албинос, наречен Доналд Тръмп, стана атракция в Бангладеш. Животното е кръстено на американския президент заради развятата си руса грива, наподобяваща характерната прическа на държавния глава на САЩ.

Биволът бързо набра популярност в социалните мрежи и се превърна в хит в реалността. Хора се тълпят във фермата близо до столицата Дака, за да се снимат с него, преди да бъде принесен в жертва за мюсюлманския празник Курбан Байрам другата седмица.

Стресът от огромното внимание обаче е довел до загуба на тегло на животното и собственикът е ограничил посещенията.

Бангладеш, Доналд Тръмп, Курбан Байрам

